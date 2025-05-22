Крупную партию контрафактных телефонов Xiaomi изъяли в Алматы

По итогам мероприятий изъято более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 миллионов тенге.

- Реализация контрафактной продукции не только подрывает доверие потребителей, но и наносит ущерб легальному бизнесу, нарушает права правообладателей и влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Защита интеллектуальной собственности - одно из ключевых направлений обеспечения правопорядка в экономике. В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного лица к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд для привлечения виновного лица к ответственности, - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.