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    19:04, 21 Май 2025 | GMT +5

    Крупную партию контрафактных телефонов Xiaomi изъяли в Алматы

    На основании заявления представителя компании Xiaomi Inc. на одном из крупных торговых рынков г. Алматы органами юстиции успешно проведены внеплановые проверки и выявлены факты незаконного использования таких товарных знаков как Xiaomi, Redmi и mi. Об этом передает агентство Kazinform.

    Крупную партию контрафактных телефонов Xiaomi изъяли в Алматы
    Фото: Минюстиции РК

    По итогам мероприятий изъято более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 миллионов тенге.

    - Реализация контрафактной продукции не только подрывает доверие потребителей, но и наносит ущерб легальному бизнесу, нарушает права правообладателей и влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Защита интеллектуальной собственности - одно из ключевых направлений обеспечения правопорядка в экономике. В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного лица к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд для привлечения виновного лица к ответственности, - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

    Теги:
    Контрафакт Регионы Борьба с преступностью Криминал Алматы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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