Около 700 авто скопились на трассах в Жамбылской области из-за непогоды

В настоящее время из-за сильной метели до сих пор закрыто движение для всех видов транспортных средств на автодороге Западная Европа — Западный Китай с 238 по 160 км (новый перевал Кордай), с 213 по 160 км (старый перевал Кордай).

На автодорогах в Кордайском районе Жамбылской области скопилось порядка 700 автомашин.

Также из-за ухудшения погодных условий закрыто движение для грузовых автомобилей с 214 км автодороги Западная Европа — Западный Китай (из с. Мерке в с. Кордай).

Дорога в сторону Туркестанской области открыта для всех видов транспорта. Полицейские несут службу в усиленном режиме, более 60 из них в настоящее время оказывают необходимую помощь участникам дорожного движения.

Патрульные экипажи информируют водителей о закрытии участков дорог, направляют транспорт в безопасные зоны ожидания и обеспечивают сопровождение колонн до ближайших населенных пунктов и пунктов обогрева.

Сотрудники полиции оказали помощь водителю и пассажирам рейсового автобуса, в котором из-за сильного мороза замерзло дизельное топливо. Патрульные обеспечили безопасность пассажиров и организовали их доставку домой на попутном транспорте. Водителю была оказана необходимая помощь, после чего автобус отбуксировали в безопасное место. Однако продолжают фиксироваться случаи, когда водители, несмотря на официальные предупреждения о закрытии дорог из-за метели и нулевой видимости, сознательно рискуют своей безопасностью. Подобные решения зачастую приводят к чрезвычайным ситуациям, в которых сотрудники полиции оперативно приходят на помощь.

Из-за ухудшения погодных условий было временно ограничено движение автотранспорта. Информация об этом заранее распространялась через смс оповещение, мессенджеры и социальные сети. Однако часть водителей проигнорировала предупреждения и попыталась продолжить путь. Один из таких случаев произошел с водителем грузового автомобиля КамАЗ, который, пытаясь объехать пост полиции, направил машину в объезд по бездорожью. Из-за гололеда и сильной метели многотонный грузовик увяз в снежном заносе. Полицейские оперативно прибыли на место, организовали эвакуацию и с помощью спецтехники вытащили автомобиль, предотвратив более серьезные последствия. Водителю была оказана помощь и даны разъяснения о важности соблюдения ограничений движения. Еще один тревожный инцидент произошел в Кордайском районе, где сотрудники полиции спасли местного чабана. Мужчина, попав в сильную метель во время выпаса скота, дезориентировался и не смог найти дорогу домой. Полицейские организовали поисково-спасательные мероприятия. Спустя некоторое время чабан был обнаружен и доставлен в безопасное место, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Каждый подобный случай — напоминание о том, что игнорирование предупреждений и пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям. Сотрудники полиции продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность на дорогах и настоятельно рекомендуют учитывать информацию о закрытии и ограничении движения, не пытаться объезжать посты по несанкционированным маршрутам, не рисковать собой, пассажирами и окружающими.

Напомним, что в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на пятницу, 12 декабря.