Около 6800 работников Тенгиза участвуют в выборах депутатов Курултая

На Тенгизском месторождении проходит голосование по выборам депутатов в Курылтай. Ожидается, что участие в нем примут около 6800 работников, находящихся на Тенгизе, передает агентство Kazinform.

Для проведения голосования организованы восемь избирательных участков на шести локациях. Как сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), сотрудники могут принять участие в голосовании в течение дня с учетом рабочего графика.

Фото: ТШО

Для доставки работников к избирательным участкам организован специальный транспорт. Автобусы курсируют между производственными объектами и местами голосования, доставляя сотрудников на участки и обратно.

— Сегодня мы находимся на рабочей смене и не можем проголосовать по месту жительства. Хорошо, что участки работают непосредственно на Тенгизе. Благодаря этому мы можем принять участие в голосовании, не покидая месторождение, — рассказал сотрудник Газизбек Еркин.

Фото: ТШО

Другой работник, Султан Тлеккабылов, отметил, что организованный транспорт значительно упрощает процесс, особенно с учетом расстояний между объектами.

— Тенгиз — большая территория, и многие объекты находятся далеко друг от друга. Для нас организовали транспорт: можно доехать до участка, проголосовать и затем вернуться на рабочее место, — рассказал он.

Фото: ТШО

Работа избирательных участков организована с учетом сменного графика и расположения производственных объектов, чтобы сотрудники, находящиеся сегодня на Тенгизе, могли воспользоваться своим правом голоса.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.