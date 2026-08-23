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    Около 6800 работников Тенгиза участвуют в выборах депутатов Курултая

    На Тенгизском месторождении проходит голосование по выборам депутатов в Курылтай. Ожидается, что участие в нем примут около 6800 работников, находящихся на Тенгизе, передает агентство Kazinform.

    Около 6800 работников Тенгиза участвуют в выборах депутатов Курултая
    Фото: ТШО

    Для проведения голосования организованы восемь избирательных участков на шести локациях. Как сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), сотрудники могут принять участие в голосовании в течение дня с учетом рабочего графика.

    Около 6800 работников Тенгиза участвуют в выборах депутатов Курултая
    Фото: ТШО

    Для доставки работников к избирательным участкам организован специальный транспорт. Автобусы курсируют между производственными объектами и местами голосования, доставляя сотрудников на участки и обратно.

    — Сегодня мы находимся на рабочей смене и не можем проголосовать по месту жительства. Хорошо, что участки работают непосредственно на Тенгизе. Благодаря этому мы можем принять участие в голосовании, не покидая месторождение, — рассказал сотрудник Газизбек Еркин.

    Около 6800 работников Тенгиза участвуют в выборах депутатов Курултая
    Фото: ТШО

    Другой работник, Султан Тлеккабылов, отметил, что организованный транспорт значительно упрощает процесс, особенно с учетом расстояний между объектами.

    — Тенгиз — большая территория, и многие объекты находятся далеко друг от друга. Для нас организовали транспорт: можно доехать до участка, проголосовать и затем вернуться на рабочее место, — рассказал он.

    Около 6800 работников Тенгиза участвуют в выборах депутатов Курултая
    Фото: ТШО

    Работа избирательных участков организована с учетом сменного графика и расположения производственных объектов, чтобы сотрудники, находящиеся сегодня на Тенгизе, могли воспользоваться своим правом голоса.

    Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

    Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.

    Выборы-2026 Тенгиз Выборы в Курултай Месторождение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор