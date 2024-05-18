Около 4 тысяч алматинцев подали заявки на ипотеку «Наурыз»

По новой жилищной программе в Казахстане успешно приняли около 14 тысяч заявок, из них по Алматы - 3737, передает корреспондент агентства Kazinform.

Директор АО «Отбасы банк» по Алматы Данагул Тусупова на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила, что среди участников новой жилищной программы лидируют молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет. В топ-5 городов и регионов, выбранных для покупки жилья наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом, вошли Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

— Заявки по программе «Наурыз» принимаются в рабочие дни с 9:00 до 21:00 на платформе Баспана маркет (otbasybank.kz). В среднем данный сайт может обрабатывать порядка 400 заявок в час, — отметила она.

По ее словам, по данным на 15 мая, было успешно принято почти 14 000 заявок, из них по Алматы 3737 заявок. Половина из них поступила от представителей социально-уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье. Еще 2851 заявка была отклонена. Основная причина — у клиентов отсутствует на депозите необходимая сумма в размере 1 млн тенге. Это обязательное условие участия в программе «Наурыз». Также отказы получили те, кто имеет в собственности жилье.

— Накануне стали известны имена 8000 казахстанцев, которые вошли в пул участников программы «Отау». Сейчас мы активно принимаем от них заявки на подтверждение платежеспособности. За два дня одобрение уже получили порядка 500 клиентов банка. Следующий этап — выбор жилья. Такой же подход мы реализуем в программе «Наурыз». Сейчас те, кто не прошел по программе «Отау», смогут подать заявку на участие в программе «Наурыз». Там уже будет больше шансов, так как мы планируем выдать 12 000 займов, — добавила Данагул Тусупова.

Для избежания ажиотажа срок приема заявок в Отбасы банке сделали максимально комфортным для потенциальных участников. У них на это есть еще полтора месяца — до конца июня. При этом дата в этот период и время подачи заявки значения не имеют.

После окончания срока приема заявок начнется ранжирование списка, то есть заявки участников распределят по максимально набранным баллам.

Ранее сообщалось, что по ипотечной программе «Наурыз» было подано более 17 тысяч заявок. Также в Отбасы банке пояснили, как будут начисляться баллы по данной программе.

Программа «Наурыз» запустилась с 1 мая 2024 года и будет работать параллельно с программой «Отау».

По покупке жилья в рамках программы «Наурыз» предлагаются следующие условия:

первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;

вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.