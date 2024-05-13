Более 17 тысяч заявок подано по ипотечной программе «Наурыз»

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова огласила промежуточные итоги стартовавшей в мае жилищной ипотечной программы «Наурыз», передает корреспондент агентства Kazinform.

- На 10 мая казахстанцы подали 17 400 заявлений, из них 8 945 заявлений были приняты, 3 955 заявок поступило от очередников из социально уязвимых слоев населения. Это представители категорий: многодетные семьи, дети-сироты, граждане, чьи дома признаны аварийными. 57% заявителей составили женщины, 62% заявителей - молодые люди до 35 лет. Самый молодой заявитель проживает в Туркестанской области, ему 18 лет, - проинформировала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

В числе самых популярных регионов для покупки жилья в рамках программы помимо Алматы, Астаны и Шымкента - Актюбинская и Алматинская области.

2 435 заявок не было принято, так как у клиентов на депозите не оказалось необходимой суммы в миллион тенге.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2024 года в Казахстане запускается новая льготная ипотека «Наурыз».