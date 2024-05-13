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    12:25, 13 Май 2024 | GMT +6

    Более 17 тысяч заявок подано по ипотечной программе «Наурыз»

    ипотека
    Фото: freepik.com

    Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова огласила промежуточные итоги стартовавшей в мае жилищной ипотечной программы «Наурыз», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На 10 мая казахстанцы подали 17 400 заявлений, из них 8 945 заявлений были приняты, 3 955 заявок поступило от очередников из социально уязвимых слоев населения. Это представители категорий: многодетные семьи, дети-сироты, граждане, чьи дома признаны аварийными. 57% заявителей составили женщины, 62% заявителей - молодые люди до 35 лет. Самый молодой заявитель проживает в Туркестанской области, ему 18 лет, - проинформировала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

    В числе самых популярных регионов для покупки жилья в рамках программы помимо Алматы, Астаны и Шымкента - Актюбинская и Алматинская области.

    2 435 заявок не было принято, так как у клиентов на депозите не оказалось необходимой суммы в миллион тенге.

    Ранее сообщалось, что с 1 мая 2024 года в Казахстане запускается новая льготная ипотека «Наурыз».

    Теги:
    Ипотека Жилье Общество Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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