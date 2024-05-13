Как будут начислять баллы по ипотечной программе «Наурыз»

Заявки по ипотечной программе «Наурыз» будут принимать до конца июня. Об этом на брифинге сообщил управляющий директор - директор филиала АО «Отбасы банка» Жансултан Матай на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Во избежание ажиотажа, срок приема заявок в «Отбасы банке» сделали максимально комфортным для потенциальных участников. У них на это есть еще полтора месяца – до конца июня. То есть, кто не успел, еще могут подать заявки. Нет разницы, кто подал в первый или последний день приема заявок, поэтому советуем не паниковать, привести в порядок документы, проверить все на соответствие и подать заявку, - сказал Жансултан Матай.

По его словам, итоги по программе будут подводиться после завершения приема заявок.

- При этом дата в этот период и время подачи заявки значения не имеют. После окончания срока приема заявок начнется ранжирование списка. То есть заявки участников распределят по максимально набранным баллам, – уточнил Жансултан Матай.

Он также рассказал, как будут начисляться баллы: - размер вознаграждения по вкладу - 1 балл за каждые 1 000 тенге; - наличие зарегистрированного брака – 5 баллов; - наличие детей – 10 баллов (вне зависимости от количества детей); - наличие статуса социально уязвимых слоев населения (СУСН) – 10 баллов; - возраст до 35 лет (включительно) – 5 баллов.

При одинаковом количестве баллов приоритет будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.

После ранжирования клиенты смогут увидеть на сайте банка полный список заявителей, вошедших в пул участников и тех, кто не прошел по баллам. Затем у них будет еще два месяца для подачи кредитной заявки.

- Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него будет 6 месяцев, чтобы подыскать себе жилье, – пояснил Жансултан Матай.

Ранее сообщалось, что более 17 тысяч заявок подано по ипотечной программе «Наурыз».