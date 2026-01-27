Около 300 пар близнецов родилось в Алматы за год

По данным филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы, в мегаполисе за год родилось 40 846 младенцев. Из них около 300 — близнецы, а в трех семьях появились тройни.

Наибольшее количество рождений близнецов отмечено в Алатауском районе, где появились на свет 62 близнеца. Далее следуют Турксибский район — 45 близнецов и 1 тройня, а также Наурызбайский район — 42 близнеца и 1 тройня.

Кроме того, в Медеуском районе родились 36 близнецов и 1 тройня, в Бостандыкском районе — 33 близнеца, в Ауэзовском районе — 30, в Алмалинском районе- 27, а в Жетысуском районе — 23 близнеца.

В Госкорпорации напомнили, что на сегодняшний день регистрация рождения ребенка доступна несколькими способами. Оформление услуги возможно в проактивном формате: в течение суток после рождения ребенка на номер телефона матери с короткого номера 1414 направляется поздравительное SMS-сообщение с запросом необходимых данных. Крометого, зарегистрировать рождение ребенка можно через мобильные приложения банков второго уровня, портал электронного правительства, а также в центрах обслуживания населения.

Государством также предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка. На первого, второго и третьего ребенка выплачивается 38 месячных расчетных показателей, на четвертого и последующих — 63 МРП. В случае рождения близнецов, тройни или четверни пособие выплачивается на каждого ребенка отдельно.

Ранее в Бюро национальной статистики Казахстана рассказали, какие имена чаще всего выбирали родители для малышей в 2025 году.

Напомним, в воинской части 5513 регионального командования «Оңтүстік» одновременно проходят срочную службу четыре пары братьев-близнецов.