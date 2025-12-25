Четыре пары братьев-близнецов проходят срочную службу в Таразе

Это уже второй подобный случай в 2025 году в войсках правопорядка.

С первых дней призыва, узнав, что военнослужащие являются близнецами, командование воинской части приняло решение оставить их рядом и дать возможность проходить службу вместе. Такой подход рассматривается не только как мера бытового удобства, но и как эффективный способ укрепления психологической устойчивости и взаимной поддержки в воинском коллективе.

— 22-летние Диас и Илияс Толепберген, призванные в ряды Национальной гвардии из Алматинской области, сегодня с честью исполняют свой воинский долг перед Родиной. Один из братьев — Диас в рамках программы «Срочник 2.0» получил возможность бесплатного обучения в высшем учебном заведении, доказав, что армия может стать трамплином к профессиональному будущему, — рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Для 19-летних Эльхана и Эльшана Нуриевых военная служба стала площадкой для выхода на новый уровень спортивных достижений. Они демонстрируют высокие результаты в армрестлинге как до призыва, так и в период прохождения срочной службы.

Призванные из Туркестанской области 19-летние Нурсултан и Ерсултан Беркишовы, несмотря на родственную связь, отличаются характерами и темпераментом, рассказывают в ведомстве. Однако ответственность за службу и верность воинской дисциплине объединяют их общей целью.

Аман и Есен Конар из Шымкента — старшие в многодетной семье, где после них растут еще двое братьев и четыре сестры. В настоящее время братья-близнецы несут караульную службу в учреждении № 58.

