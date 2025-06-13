Около 25 митингов и демонстраций прошли в 19 штатах США

Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что арестовано более 500 человек в связи с протестами с субботы. За указанный период семь полицейских получили ранения, из них пять с легкими травмами, а двое были госпитализированы. Власти Лос-Анджелеса ввели комендантский час с 20:00 до 6:00 часов в попытке пресечь продолжающийся вандализм и кражи.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что демонстранты собрались у двух федеральных зданий, в которых размещаются иммиграционные суды. Во вторник в демонстрациях приняло участие около 2500 человек, полиция задержала более 80 человек в Нижнем Манхэттене, после того, как в нее полетели бутылки. Восемь автомобилей были сожжены на полицейской парковке, передает FOX News.

В Филадельфии полиция столкнулась с около 150 протестующими возле Федерального центра содержания под стражей в Сентр-Сити, где 15 человек были арестованы, один был обвинен в тяжком нападении на полицию, а остальные за нарушение общественного порядка. Двое полицейских и две арестованные женщины получили легкие травмы.

В Остине арестовано 13 протестующих, которым предъявлены обвинения в организации беспорядков, хулиганстве и преследовании государственного служащего. Четыре сотрудника полиции получили ранения от летящих камней.

В Далласе акция протеста, собравшая сотни людей на городском мосту, продолжалась несколько часов. Один человек задержан, в отношении которого обвинения не были предъявлены.

Протесты в Сан-Франциско в воскресенье и в понедельник привели к более чем 150 арестам, по обвинению в вандализме и повреждении автомобилей, полицейских машин и автобусов. Полиция заявила, что двое офицеров получили неопасные для жизни травмы, сообщает PBS.

В Чикаго число участников демонстрации возросло до тысячи человек, при этом митинг оставался относительно мирным, а столкновения между участниками акции и сотрудниками полиции были ограниченными. Толпа призывала положить конец иммиграционным проверкам администрации Трампа и военному присутствию в Калифорнии.

В Денвере протестующие прошли по двум разным магистралям, перекрывая движение транспорта. Случаи задержания митингующих не отмечено.

Сотни людей собрались в понедельник на площади мэрии Бостона, чтобы выразить протест против задержания профсоюзного лидера Дэвида Уэрты в пятницу во время иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе.

Митинги и демонстрации также прошли в Вашингтоне (округ Колумбия), в Шарлотте (Северная Каролина), Атланте (Джорджия), Луисвилле (Кентукки), Мемфисе (Теннесси), Детройте (Мичиган), Оклахома-Сити (Оклахома), Санта-Ана (Калифорния), Сан-Антонио (Техас), Сиэтле (Вашингтон) в знак солидарности с протестующими в Лос-Анджелесе.

Фото: nbcnews.com

Ранее сообщалось, что 14 июня в США пройдет масштабная акция протеста против Трампа в день проведения военного парада.