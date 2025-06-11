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    17:17, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В США пройдет масштабная акция протеста против Трампа

    14 июня, в субботу, в США пройдут акции протеста. По словам организаторов, это может стать самой масштабной однодневной акцией против президента Дональда Трампа с начала его второго срока, передает агентство Kazinform со ссылкой на Axios.

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    Фото: ТАСС

    «No Kings (Нет королей) — это общенациональный день неповиновения, — написали организаторы протестов. — От городских кварталов до маленьких городков, от ступеней судов до общественных парков — мы действуем, чтобы отвергнуть авторитаризм».

    В организации No Kings участвуют более 100 групп, выступающих за демократию.

    «Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионное шоу демонстрации силы в честь своего дня рождения», — говорится на сайте No Kings.

    Во вторник Трамп заявил, что любые протесты во время субботнего парада будут встречены «очень серьезной силой».

    По оценкам организаторов, в более чем 1800 акциях протеста по всем 50 штатам и территориям, включая Пуэрто-Рико, примут участие миллионы людей.

    Также планируются акции в таких странах, как Колумбия, Малави, Италия, Португалия, Германия и Великобритания.

    Трамп предложил провести военный парад в честь своего 79-летия и 250-летия армии США.

    По прогнозам армии, расходы на парад составят от 25 до 45 миллионов долларов, не считая затрат Секретной службы и правоохранительных органов.

    Организованных протестов в самом Вашингтоне не будет.

    «Мы хотим создать контраст, а не конфликт», — сказала Лия Гринберг, исполнительный директор организации Indivisible, входящей в число партнеров.

    «Решение проводить акции No Kings в каждом городе, кроме Вашингтона, было осознанным решением, чтобы сосредоточить внимание на контрасте, а не дать администрации Трампа повод разжечь конфликт и сосредоточить внимание на противостоянии».

    Ранее протесты в Лос-Анджелесе привели к грабежам, вандализму и арестам.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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