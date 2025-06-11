В США пройдет масштабная акция протеста против Трампа

«No Kings (Нет королей) — это общенациональный день неповиновения, — написали организаторы протестов. — От городских кварталов до маленьких городков, от ступеней судов до общественных парков — мы действуем, чтобы отвергнуть авторитаризм».

В организации No Kings участвуют более 100 групп, выступающих за демократию.

«Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионное шоу демонстрации силы в честь своего дня рождения», — говорится на сайте No Kings.

Во вторник Трамп заявил, что любые протесты во время субботнего парада будут встречены «очень серьезной силой».

По оценкам организаторов, в более чем 1800 акциях протеста по всем 50 штатам и территориям, включая Пуэрто-Рико, примут участие миллионы людей.

Также планируются акции в таких странах, как Колумбия, Малави, Италия, Португалия, Германия и Великобритания.

Трамп предложил провести военный парад в честь своего 79-летия и 250-летия армии США.

По прогнозам армии, расходы на парад составят от 25 до 45 миллионов долларов, не считая затрат Секретной службы и правоохранительных органов.

Организованных протестов в самом Вашингтоне не будет.

«Мы хотим создать контраст, а не конфликт», — сказала Лия Гринберг, исполнительный директор организации Indivisible, входящей в число партнеров.

«Решение проводить акции No Kings в каждом городе, кроме Вашингтона, было осознанным решением, чтобы сосредоточить внимание на контрасте, а не дать администрации Трампа повод разжечь конфликт и сосредоточить внимание на противостоянии».

Ранее протесты в Лос-Анджелесе привели к грабежам, вандализму и арестам.