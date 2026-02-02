09:53, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Около 2 600 иностранцев задержали пограничники Казахстана за нарушения закона
О результатах деятельности в январе 2026 года рассказали в Пограничной службе КНБ, передает агентство Kazinform.
В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в январе 2026 года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 3 026 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из них 2 594 иностранных гражданина.
Предотвращено 1 062 факта незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:
- оружия, боеприпасов — 25 фактов (2 ружья, 66 ед. холодного оружия, 3 свето-шумовые гранаты, 78 боеприпасов);
- ГСМ — 580 фактов объемом свыше 60 тонн;
- товаров народного потребления — 376 фактов на сумму более 620 млн тенге;
- валюты — 81 факт на сумму около 860 млн тенге.
Пресечено 5 фактов браконьерства в акватории Каспия, изъяты орудия незаконного лова.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.
Напомним, что свыше 52 тысяч нарушителей выявили пограничники Казахстана в 2025 году.