Около 2 600 иностранцев задержали пограничники Казахстана за нарушения закона

В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в январе 2026 года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 3 026 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из них 2 594 иностранных гражданина.

Предотвращено 1 062 факта незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:

оружия, боеприпасов — 25 фактов (2 ружья, 66 ед. холодного оружия, 3 свето-шумовые гранаты, 78 боеприпасов);

ГСМ — 580 фактов объемом свыше 60 тонн;

товаров народного потребления — 376 фактов на сумму более 620 млн тенге;

валюты — 81 факт на сумму около 860 млн тенге.

Пресечено 5 фактов браконьерства в акватории Каспия, изъяты орудия незаконного лова.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

Напомним, что свыше 52 тысяч нарушителей выявили пограничники Казахстана в 2025 году.