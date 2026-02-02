РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:53, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Около 2 600 иностранцев задержали пограничники Казахстана за нарушения закона

    О результатах деятельности в январе 2026 года рассказали в Пограничной службе КНБ, передает агентство Kazinform.

    Граница
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в январе 2026 года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 3 026 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из них 2 594 иностранных гражданина.

    Предотвращено 1 062 факта незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:

    • оружия, боеприпасов — 25 фактов (2 ружья, 66 ед. холодного оружия, 3 свето-шумовые гранаты, 78 боеприпасов);
    • ГСМ — 580 фактов объемом свыше 60 тонн;
    • товаров народного потребления — 376 фактов на сумму более 620 млн тенге;
    • валюты — 81 факт на сумму около 860 млн тенге.

    Пресечено 5 фактов браконьерства в акватории Каспия, изъяты орудия незаконного лова.

    Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

    Напомним, что свыше 52 тысяч нарушителей выявили пограничники Казахстана в 2025 году.

    Теги:
    КНБ Пограничники Иностранцы Граница
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают