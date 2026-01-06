РУ
    10:01, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 52 тысяч нарушителей выявили пограничники Казахстана в 2025 году

    Пограничная служба КНБ подвила итоги деятельности в 2025 году, передает агентство Kazinform.

    пограничники
    Фото: Пограничная служба КНБ РК

    В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение 2025 года во взаимодействии с компетентными органами:

    • Привлечено к ответственности более 52 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве.
    • Предотвращено 17 541 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе: наркотических средств – 344 факта (свыше 1,5 тонны); оружия и боеприпасов – 847 фактов; религиозной литературы – 315 фактов; ГСМ – 5 900 фактов; товаров народного потребления – 8 083 факта; валюты - 2 052 факта.

    Кроме того, пресечено 607 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, в результате изъято:

    • плавательных средств – 226 ед.;
    • орудий браконьерского лова – 580 км сетей;
    • рыб осетровых видов – 2 376 шт.;
    • рыб частиковых видов – 7 193 шт.;
    • туши 24 тюленей.

    Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 75 млрд тенге.

    В течение года Пограничной службой КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами и правоохранительными органами Казахстана принято участие в 48 пограничных, двух межведомственных (противодействие незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции) и пяти международных операциях (в рамках ШОС, СКПВ, пресечение противоправной деятельности в акватории Каспийского моря).

     

    Жанара Мухамедиярова
