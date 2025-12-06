Около 19 млрд тенге получили частные школы Казахстана – Минфин

— На сегодняшний день более 1,5 млрд тенге получили школы Актюбинской области, свыше 2 млрд — Мангистау, более 6,7 млрд — школы Шымкента, еще свыше 4,8 млрд — частные школы СКО, Туркестанской, ВКО и Павлодарской областей. Договоры о финансировании между управлениями образования и школами подписаны на сумму 60 млрд тенге — это уже законтрактованные средства. Всего из местного бюджета на финансирование услуг частного образования выделено 79 млрд тенге. Полная статистика по освоению бюджета, заявкам, законтрактованным и актированным суммам в разрезе регионов и школ доступна на сайте сервиса, — сообщили в Минфине.

Одним из первых регионов, где задолженность была закрыта почти полностью, стал Мангистау.

— Более полусотни частных школ, оказывающих услуги обучения и подавших заявки, подписали договоры финансирования на сумму 4,6 млрд тенге — почти весь бюджет. На сегодня выплачено уже 2,1 млрд тенге (сентябрь–октябрь), остальную часть школы получат в ближайшие дни, — пояснили в ведомстве.

Впечатлениями о работе сервиса OrtaBilim поделилась учредитель школы «ADVANTA.KZ LYCEUM» Жанна Токбаева из Мангистау.

— Ситуация была очень сложной. Больше десятка школ в Мангистау несколько месяцев сидели без денег, не могли платить зарплату педагогам. Где-то учредители изыскивали средства. Мы, например, взяли кредит, чтобы выйти из положения. Сейчас ситуация выправилась — в местных чатах много радости. Что касается нового сервиса, я не то чтобы хвалю, но говорю как есть — все очень четко, а главное, быстро и прозрачно. Служба поддержки почти круглые сутки на связи. Поскольку все новое, было много вопросов и нюансов. Ежедневно специалисты и руководство АО «Информационно-учетный центр» проводили Zoom-конференции, где по несколько часов все разъясняли. Конечно, и выслушать им пришлось много — у людей накипело, вначале было много негатива. Но когда вникли, оказалось, что всё намного удобнее. Раньше заявки принимал Финцентр и рассматривал месяц, потом все договоры и акты направлялись через сайт госзакупок — все очень долго. А сейчас принцип «одного окна»: все проверяется и подписывается внутри одного сервиса — это удобно. И главное, что все не только быстро, но и прозрачно, — говорит Жанна Токбаева.

Всего, по данным «OrtaBilim», частные школы Казахстана разместили заявки на 72 млрд тенге, при том что региональные власти выделили почти 80 млрд. Лишь в двух регионах запрашиваемые суммы превысили бюджет — в Шымкенте и СКО. Так, управление образования Шымкента заявило 14,5 млрд тенге, тогда как от школ поступило заявок на 16,6 млрд. Аналогичная, но меньшая по масштабу ситуация — в СКО: заявки от школ составили 506 млн тенге при выделенных 405 млн.

В Минфине отметили, что сервис OrtaBilim создан отечественной IT-компанией.

