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    Около 100 мам проголосовали на выборах в Курултай в Атырауском перинатальном центре

    Сегодня на закрытом избирательном участке № 22, расположенном в Атырауском областном перинатальном центре, проголосовали около 100 женщин, передает агентство Kazinform. 

    Около 100 мам проголосовали на выборах в Курултай в Атырауском перинатальном центре
    Кадр из видео

    Для пациенток, которые по состоянию здоровья не могли самостоятельно прийти на участок, организовали переносные избирательные ящики. Их доставили в отделения реанимации и родильные отделения, чтобы каждая женщина могла сделать свой выбор.

    Среди проголосовавших — многодетная мама Перизат Сапаева из Исатайского района. В перинатальном центре она родила пятого ребенка и находится здесь уже шестой день.

    Она проголосовала не только как избиратель, но и как мама, которая только что подарила жизнь своему пятому ребенку.

    Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.

    Выборы-2026 Атырауская область Выборы в Курултай
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор