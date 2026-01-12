Охранников рынка в Шымкенте наказали за инцидент с иностранным студентом

Студент медицинского вуза из Индии сообщил в социальных сетях, что стал жертвой нападения во время съемки видеоролика для TikTok. По его словам, конфликт произошел на одном из рынков Шымкента, где мешали ему снимать видео, а затем вырвали смартфон со штативом, сумку и насмехались над ним.

Видеообращение пострадавшего, который обучается в медицинском вузе в Шымкенте и публикует позитивные ролики о знаковых местах города, быстро разошлось в соцсетях и вызвало общественный резонанс.

После этого полицейские установили и задержали всех участников инцидента.

— Конфликт между иностранным гражданином и работниками охраны произошел на одном из рынков Шымкента. В ходе проверки установлено, что указанный гражданин осуществлял видеосъемку для размещения в социальных сетях, при этом включив громкую музыку и снимая продавцов без их согласия, чем создал неудобства участникам торговли. Ввиду языкового барьера замечания со стороны продавцов были восприняты не сразу, — рассказали в ДП Шымкента.

После просьб прекратить съемку и снизить громкость продавцы обратились за помощью к охране рынка. После чего словесный конфликт перерос в нарушение общественного порядка.

По факту произошедшего правонарушителей задержали и доставили в полицию. В отношении них возбудили административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направят в суд для принятия процессуального решения.

Нарушителям грозит штраф в размере 20 МРП, либо административный арест сроком от пяти до пятнадцати суток, или общественные работы до 60 часов.

— Также со всеми участниками инцидента проведена профилактическая беседа, в том числе разъяснены требования законодательства о недопустимости съемки без согласия и нарушения общественного порядка. Полиция призывает граждан соблюдать требования законодательства, уважительно относиться друг к другу, а при возникновении конфликтных ситуаций — решать их исключительно в правовом поле, — добавили в правоохранительных органах.

