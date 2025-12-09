Ограждения в новом сквере на месте бывшей резиденции в Алматы объяснили в акимате

Жители города отмечают неудобства при посещении нового общественного пространства: забор, отделяющий сквер от парка Фонда Первого Президента, вынуждает их делать обход, чтобы попасть в парк.

В управлении развития общественных пространств пояснили, что существующие ограждения размещены в соответствии с требованиями безопасности и сохранности территории.

— Проектом не предусмотрено устройство нового периметрального ограждения. Все существующие ограждения были установлены до начала строительства сквера. Существующие конструкции оставлены для организации безопасного и регулируемого прохода между прилегающими территориями, — отметили в акимате.

Напомним, в ноябре этого года в Алматы официально открылся новый сквер на месте бывшей резиденции Президента. Он быстро стал популярным местом отдыха горожан. Ранее фотокорреспондент Kazinform показал, как выглядит обновленное общественное пространство.

Новый сквер раскинулся на площади более 4 гектаров — западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди. Горожане активно делятся фотографиями и видео из этого места.

Здесь высажены десятки видов растений: 95 хвойных и 228 лиственных деревьев, продолжаются работы по посадке еще 469 хвойных и 384 лиственных кустарников, а также композиций из многолетних растений.

Недавно на территории сквера открыли ледовую площадку для катания на коньках. Вход для посетителей — бесплатный.