    19:00, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Где можно покататься этой зимой в Алматы

    В Алматы стартовал сезон массового катания — в городе открылись социальные и частные катки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В управлении спорта в ответ на запрос агентства рассказали, в каких районах и по каким адресам доступны ледовые площадки зимнего сезона 2025–2026 годов.

    каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В настоящее время монтажные работы по заливке льда ведутся на шести объектах. Открытие городских катков будет осуществляться по мере завершения всех этапов подготовки, — сообщили в управлении спорта города.

    каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сколько катков будет работать и где они расположены

    В предстоящем зимнем сезоне предусмотрена работа городских (социальных) и частных катков.

    каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Социальные катки расположены по адресам:

    • Алатауский район — ЛД «Алматы Арена»;
    • Бостандыкский район — Парк Первого Президента;
    • Бостандыкский район — Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);
    • Медеуский район — Дворец Республики;
    • Медеуский район — ЛД «Халык Арена»;
    • Медеуский район — Парк 28 панфиловцев;
    • Наурызбайский район — территория акимата;
    • Турксибский район — стадион «Авиатор»;
    • Жетысуский район — парк «Kokjiek Garden»;
    • Жетысуский район — парк «Гүлдер»;
    • Алмалинский район — парковка КБТУ.

    В акимате уточнили, что все работы на социальных катках ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

    каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Также в городе планируется открытие частных катков, расположенных в различных районах:

    • Ауэзовский район — СК «Димаш Арена»;
    • Алмалинский район — ТЦ «Мега Парк»;
    • Бостандыкский район — Villa Dei Fiori;
    • Бостандыкский район — ТЦ Esentai Mall;
    • Бостандыкский район — ул. Мустафина/Биржана;
    • Наурызбайский район — «Алем Парк»;
    • Медеуский район — кинотеатр «Арман»;
    • Медеуский район — ТЦ Dostyk Plaza;
    • Медеуский район — ресторан «Haragun»;
    • Турксибский район — мкрн Жасканат.

    Ранее в управлении спорта расказали, что на подготовку социальных ледовых площадок и обеспечение их работы в течение всего сезона было израсходовано 435 893 750 тенге.

    ледовые площадки
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В указанную сумму включены расходы на горюче-смазочные материалы для ледовых арен и техники по уходу за льдом, оборудование и техническое обслуживание катков, а также электромонтажные работы по подключению к электрическим сетям.

    ледовый каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Ледовые площадки будут функционировать до февраля–марта 2026 года в зависимости от погодных условий, — говорится в ответе.

    ледовый каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Модернизация высокогорного катка «Медеу»

    Параллельно в городе продолжается реализация проекта по реконструкции высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

    Согласно разработанной концепции, проект предусматривает реконструкцию ВСК «Медеу» с учетом комплексного развития прилегающей территории и сохранения природного ландшафта.

    каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — На данный момент управление строительства совместно суправлением спорта города Алматы и другими заинтересованными организациями составило и утвердило технические задания на проектирование. 16 сентября 2025 года заключен типовой договор между управлением строительства и ТОО «ВД Строй-инжиниринг» на выполнение работ по реконструкции в рамках программы «Под ключ», — подчеркнули в управлении спорта города Алматы.

    каток
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    При разработке проектно-сметной документации будут соблюдены действующие строительные нормы и правила, а также международные требования, предъявляемые к объектам спорта уникального характера.

    Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ — I квартал 2027 года.

    Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом реконструкции высокогорного спортивного комплекса «Медеу». 

