Где можно покататься этой зимой в Алматы

В управлении спорта в ответ на запрос агентства рассказали, в каких районах и по каким адресам доступны ледовые площадки зимнего сезона 2025–2026 годов.

— В настоящее время монтажные работы по заливке льда ведутся на шести объектах. Открытие городских катков будет осуществляться по мере завершения всех этапов подготовки, — сообщили в управлении спорта города.

Сколько катков будет работать и где они расположены

В предстоящем зимнем сезоне предусмотрена работа городских (социальных) и частных катков.

Социальные катки расположены по адресам:

Алатауский район — ЛД «Алматы Арена»;

Бостандыкский район — Парк Первого Президента;

Бостандыкский район — Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);

Медеуский район — Дворец Республики;

Медеуский район — ЛД «Халык Арена»;

Медеуский район — Парк 28 панфиловцев;

Наурызбайский район — территория акимата;

Турксибский район — стадион «Авиатор»;

Жетысуский район — парк «Kokjiek Garden»;

Жетысуский район — парк «Гүлдер»;

Алмалинский район — парковка КБТУ.

В акимате уточнили, что все работы на социальных катках ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Также в городе планируется открытие частных катков, расположенных в различных районах:

Ауэзовский район — СК «Димаш Арена»;

Алмалинский район — ТЦ «Мега Парк»;

Бостандыкский район — Villa Dei Fiori;

Бостандыкский район — ТЦ Esentai Mall;

Бостандыкский район — ул. Мустафина/Биржана;

Наурызбайский район — «Алем Парк»;

Медеуский район — кинотеатр «Арман»;

Медеуский район — ТЦ Dostyk Plaza;

Медеуский район — ресторан «Haragun»;

Турксибский район — мкрн Жасканат.

Ранее в управлении спорта расказали, что на подготовку социальных ледовых площадок и обеспечение их работы в течение всего сезона было израсходовано 435 893 750 тенге.

В указанную сумму включены расходы на горюче-смазочные материалы для ледовых арен и техники по уходу за льдом, оборудование и техническое обслуживание катков, а также электромонтажные работы по подключению к электрическим сетям.

— Ледовые площадки будут функционировать до февраля–марта 2026 года в зависимости от погодных условий, — говорится в ответе.

Модернизация высокогорного катка «Медеу»

Параллельно в городе продолжается реализация проекта по реконструкции высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

Согласно разработанной концепции, проект предусматривает реконструкцию ВСК «Медеу» с учетом комплексного развития прилегающей территории и сохранения природного ландшафта.

— На данный момент управление строительства совместно суправлением спорта города Алматы и другими заинтересованными организациями составило и утвердило технические задания на проектирование. 16 сентября 2025 года заключен типовой договор между управлением строительства и ТОО «ВД Строй-инжиниринг» на выполнение работ по реконструкции в рамках программы «Под ключ», — подчеркнули в управлении спорта города Алматы.

При разработке проектно-сметной документации будут соблюдены действующие строительные нормы и правила, а также международные требования, предъявляемые к объектам спорта уникального характера.

Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ — I квартал 2027 года.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом реконструкции высокогорного спортивного комплекса «Медеу».