Где можно покататься этой зимой в Алматы
В Алматы стартовал сезон массового катания — в городе открылись социальные и частные катки, передает корреспондент агентства Kazinform.
В управлении спорта в ответ на запрос агентства рассказали, в каких районах и по каким адресам доступны ледовые площадки зимнего сезона 2025–2026 годов.
— В настоящее время монтажные работы по заливке льда ведутся на шести объектах. Открытие городских катков будет осуществляться по мере завершения всех этапов подготовки, — сообщили в управлении спорта города.
Сколько катков будет работать и где они расположены
В предстоящем зимнем сезоне предусмотрена работа городских (социальных) и частных катков.
Социальные катки расположены по адресам:
- Алатауский район — ЛД «Алматы Арена»;
- Бостандыкский район — Парк Первого Президента;
- Бостандыкский район — Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);
- Медеуский район — Дворец Республики;
- Медеуский район — ЛД «Халык Арена»;
- Медеуский район — Парк 28 панфиловцев;
- Наурызбайский район — территория акимата;
- Турксибский район — стадион «Авиатор»;
- Жетысуский район — парк «Kokjiek Garden»;
- Жетысуский район — парк «Гүлдер»;
- Алмалинский район — парковка КБТУ.
В акимате уточнили, что все работы на социальных катках ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
Также в городе планируется открытие частных катков, расположенных в различных районах:
- Ауэзовский район — СК «Димаш Арена»;
- Алмалинский район — ТЦ «Мега Парк»;
- Бостандыкский район — Villa Dei Fiori;
- Бостандыкский район — ТЦ Esentai Mall;
- Бостандыкский район — ул. Мустафина/Биржана;
- Наурызбайский район — «Алем Парк»;
- Медеуский район — кинотеатр «Арман»;
- Медеуский район — ТЦ Dostyk Plaza;
- Медеуский район — ресторан «Haragun»;
- Турксибский район — мкрн Жасканат.
Ранее в управлении спорта расказали, что на подготовку социальных ледовых площадок и обеспечение их работы в течение всего сезона было израсходовано 435 893 750 тенге.
В указанную сумму включены расходы на горюче-смазочные материалы для ледовых арен и техники по уходу за льдом, оборудование и техническое обслуживание катков, а также электромонтажные работы по подключению к электрическим сетям.
— Ледовые площадки будут функционировать до февраля–марта 2026 года в зависимости от погодных условий, — говорится в ответе.
Модернизация высокогорного катка «Медеу»
Параллельно в городе продолжается реализация проекта по реконструкции высокогорного спортивного комплекса «Медеу».
Согласно разработанной концепции, проект предусматривает реконструкцию ВСК «Медеу» с учетом комплексного развития прилегающей территории и сохранения природного ландшафта.
— На данный момент управление строительства совместно суправлением спорта города Алматы и другими заинтересованными организациями составило и утвердило технические задания на проектирование. 16 сентября 2025 года заключен типовой договор между управлением строительства и ТОО «ВД Строй-инжиниринг» на выполнение работ по реконструкции в рамках программы «Под ключ», — подчеркнули в управлении спорта города Алматы.
При разработке проектно-сметной документации будут соблюдены действующие строительные нормы и правила, а также международные требования, предъявляемые к объектам спорта уникального характера.
Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ — I квартал 2027 года.
Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом реконструкции высокогорного спортивного комплекса «Медеу».