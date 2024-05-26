Ограничения ввели из-за бруцеллеза в селах Карагандинской области

Ограничительные мероприятия вводятся на территории села Каркаралинского района, соответствующий документ опубликован на портале электронного правительства «Открытые НПА», передает агентство Kazinform.

— Установить ограничительные мероприятия на территории села Татан, Темиршинского сельского округа Каркаралинского района, в связи с возникновением заболевания бруцеллез среди крупного рогатого скота, — говорится в сообщении.

Напомним, бруцеллез является бактериальной болезнью, вызываемой разными видами рода Brucella, которые инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиней, коз, овец и собак. Инфицирование людей обычно происходит в результате непосредственного контакта с инфицированными животными, употребления зараженных продуктов животного происхождения или вдыхания присутствующих в воздухе возбудителей болезни. Передача инфекции от человека человеку происходит редко. Еще больше об этом заболевании — в материале агентства Kazinform.