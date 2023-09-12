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    14:00, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как лечится бруцеллез и какие профилактические меры следует принять

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На днях в Карагандинской области зафиксировали вспышку бруцеллеза. Сразу в трех селах ввели ветеринарные ограничения. В этой связи руководитель управления санитарно-эпидемиологического надзора Медцентра УДП РК Айгуль Темиргалиева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о первых симптомах и профилактике болезни.

    «Бруцеллез является бактериальной болезнью, вызываемой разными видами рода Brucella, которые инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиней, коз, овец и собак. Инфицирование людей обычно происходит в результате непосредственного контакта с инфицированными животными, употребления зараженных продуктов животного происхождения или вдыхания присутствующих в воздухе возбудителей болезни. Передача инфекции от человека человеку происходит редко», - рассказала Айгуль Темиргалиева.

    Длительность инкубационного периода – от 1 до 8 недель, в среднем – 2-4 недели. Она зависит от формы заболевания. То есть, при острой форме инкубационный период короче, при латентном носительстве – может достигать 3 месяцев.

    Болезнь вызывает гриппоподобные симптомы, включая лихорадку, слабость, недомогание, потерю веса, суставные и мышечные боли. Болезнь часто переходит в хроническую форму, в тяжелых случаях может привести к инвалидизации.

    «Бруцеллез лечится в инфекционных стационарах, тяжелое течение – показание для госпитализации больного в отделение реанимации. Для предупреждения заражения бруцеллезом в бытовых условиях необходима термическая обработка продуктов. Это тщательная прожарка мяса, кипячение молока. Приобретать сельскохозяйственные продукты нужно в магазинах или на рынках, где присутствует ветеринарный контроль», - обратилась к казахстанцам врач.

    Людям, работающим с животными (ветеринары, работники звероферм, охотники), врач советует соблюдать меры предосторожности, использовать защитные перчатки, очки, фартуки. Кроме того, важно не пропускать ежегодную процедуру вакцинации против бруцеллеза крупного домашнего скота, а работникам, ухаживающим за животными, обязательно проходить медицинский осмотр. Рекомендуется проводить вакцинацию крупного рогатого скота, коз и овец.


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