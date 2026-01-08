РУ
    20:24, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Ограничения на трассах ввели в ВКО

    В Восточно-Казахстанской области сохраняется сложная дорожная обстановка из-за ухудшения погодных условий, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    зимняя трасса
    Фото: Freepik

    По данным АО НК «Казавтожол», 7 января с 16:00 введено ограничение движения для грузового автотранспорта на участке республиканской трассы Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ. Ограничение действует на отрезке 15–105 км — от посёлка Белоусовка до Риддера. Ориентировочное время открытия дороги — 8 января в 06:00.

    Кроме того, по информации ОблШығысЖол, с 16:00 введены ограничения для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами на автодороге областного значения Шемонаиха — Секисовка (0–56 км). Причина — снег и порывистый ветер.

    Сложные условия сохраняются и на горных участках. На Осиновском перевале продолжает действовать ограничение для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами на автодороге Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи (46–66 км, участок Северное — Серебрянск). Эти меры будут действовать до окончания зимнего периода.

    Как отмечают в ВКО филиале ТОО «Кажсервис», за эти сутки в регионе уже приходилось оказывать помощь автомобилистам, оказавшимся в снежных заносах. Так, на приграничном участке Шемонаиха — граница Российской Федерации из-за метели и практически нулевой видимости движение временно полностью закрывали, но у границы остались более 20 легковых машин с пассажирами, в том числе, детьми. Техника расчистила для них путь и колонна организованно выведена в безопасную зону и сопровождена до Шемонаиха.

    Дорожники подчёркивают: ограничения вводятся исключительно в целях безопасности и могут оперативно меняться в зависимости от погодной обстановки.

    Водителей просят заранее учитывать действующие ограничения, уточнять информацию перед выездом и воздерживаться от поездок в период неблагоприятных метеоусловий. Актуальные данные о состоянии трасс доступны круглосуточно по номеру 1403.

    Ранее сообщалось, что колонну из тысячи авто сопроводили полицейские по трассе Караганда — Астана.

    Теги:
    Дороги ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Трассы Закрытие дорог
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
