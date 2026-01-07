Колонну из тысячи авто сопроводили полицейские по трассе Караганда — Астана

Из Темиртау в направлении границы Акмолинской области выехали три экипажа патрульной полиции, которые в три этапа обеспечили сопровождение колонны автомобилей. Движение организовали на участке трассы Караганда — Астана, где ранее из-за непогоды и ограничений скопился значительный поток транспорта.

Впереди колонны работала специальная техника АО «КазАвтоЖол», расчищая проезжую часть и обеспечивая безопасные условия для движения. Полицейские контролировали скорость и дистанцию между автомобилями, не допуская хаотичного движения и резких маневров.

Во главе колонны находился экипаж заместителя командира батальона патрульной полиции Сунгата Абылкаса. Перед началом движения он лично провел инструктаж для водителей, обратив особое внимание на строгое соблюдение дистанции, синхронное движение в колонне и выполнение требований сотрудников полиции.

По данным полиции, к моменту начала сопровождения на трассе Караганда — Астана в районе пункта оплаты дорог возле Темиртау скопилось около 1000 автомобилей. Организация колонного движения позволила поэтапно снизить транспортную нагрузку на участке и обеспечить выезд автотранспорта за пределы области без происшествий.

Ситуация на республиканской трассе продолжает находиться под контролем департамента полиции и дорожных служб. Решения о дальнейшем движении принимаются с учётом погодных условий и состояния проезжей части.

Ранее сообщалось, что на выезде из Темиртау из-за снегопада скопились 450 авто.