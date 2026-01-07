450 авто скопились на выезде из Темиртау из-за снегопада
Резкое ухудшение погодных условий внесло коррективы в движение по трассе Караганда — Астана. Полицейские и дорожные службы работают в усиленном режиме, оценивая ситуацию на каждом участке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Движение по автодороге республиканского значения Караганда — Астана временно приостановлено из-за сильного снегопада и порывистого ветра. Сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области ведут постоянный мониторинг дорожной обстановки и обеспечивают безопасность участников движения.
Полицейские дежурят на трассе, помогают водителям, оказавшимся в пути, и оперативно передают информацию о занесенных снегом участках специалистам АО «КазАвтоЖол».
Как сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов, наряды проверяют состояние проезжей части и выявляют проблемные зоны.
— При стабилизации погодных условий будет принято решение об открытии дороги либо об организации сопровождения транспортных колонн. Для этого трасса должна быть полностью очищена, — отметил он.
В настоящее время на выезде из Темиртау в связи с закрытием трассы Караганда — Астана скопилось около 450 транспортных средств. Ситуация находится на постоянном контроле полиции.
Ранее сообщалось, что снегопад парализовал движение на дорогах в Костанае.