Снегопад парализовал движение на дорогах в Костанае

Как сообщили в акимате, к уборке снега привлечены 165 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих. Работы ведутся без перерывов, в том числе и в ночное время.

В первую очередь расчищаются магистральные дороги, основные улицы с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. Затем техника переходит к улицам второй и третьей категорий. Проводится механическая уборка снега, противогололёдная обработка и вывоз снега за пределы города.

К слову, в социальных сетях горожане делятся кадрами, как самостоятельно пытаются чистить снег, чтобы выехать из дворов.

