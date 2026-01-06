РУ
    15:26, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Снегопад парализовал движение на дорогах в Костанае

    Снег накрыл Костанай, серьезно осложнив дорожную обстановку и передвижение по городу. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Снегопад парализовал движение на дорогах в Костанае
    Фото: акимат Костаная

    Как сообщили в акимате, к уборке снега привлечены 165 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих. Работы ведутся без перерывов, в том числе и в ночное время.

    В первую очередь расчищаются магистральные дороги, основные улицы с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. Затем техника переходит к улицам второй и третьей категорий. Проводится механическая уборка снега, противогололёдная обработка и вывоз снега за пределы города.

    К слову, в социальных сетях горожане делятся кадрами, как самостоятельно пытаются чистить снег, чтобы выехать из дворов.

    О том, когда еще в январе ждать осадки, можно прочитать здесь.

     

    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Костанайская область Снег Погода Костаная Костанай Непогода
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
