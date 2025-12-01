Морозы, метели и резкие перепады температуры: какой январь ждет костанайцев

По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха будет находиться в пределах –14,3…–17,0°С, что соответствует климатической норме. Однако в течение месяца жителей региона ждут резкие перепады температуры, периоды сильных морозов и неблагоприятные погодные явления.

В начале месяца температура воздуха будет постепенно понижаться. Ночью столбики термометров опустятся с –10…–15°С до –20…–25°С, днём — с –4…–9°С до –10…–15°С. Во второй половине первой декады ожидается кратковременное потепление: ночью до –6…–11°С, днём — до 0…–5°С. В этот период возможны снег и метели, а также усиление ветра.

Начало второй декады января вновь принесет значительное понижение температуры. Ночью ожидается до –23…–28°С, днём — до –13…–18°С. Затем температурный фон будет нестабильным: морозы будут чередоваться с небольшими послаблениями холода. В этот период сохраняется вероятность метелей, тумана и сильного ветра.

Наиболее холодной может стать третья декада месяца. Ночью температура воздуха будет понижаться до –28…–33°С, днём — до –18…–23°С. Во второй половине декады прогнозируются колебания температуры, однако морозы по-прежнему будут ощутимыми.

Количество осадков за январь ожидается около нормы — 10–23 мм. Снег прогнозируется в конце первой и в начале второй декад. Метели возможны в конце первой, начале второй и третьей декад. В отдельные дни скорость ветра может достигать 15–20 м/с, что осложнит дорожную обстановку.

В целом январь в Костанайской области будет соответствовать климатической норме, но из-за резких температурных перепадов, сильных морозов и ветра жителям региона стоит быть готовыми к сложным погодным условиям, особенно в конце месяца.

