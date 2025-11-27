Огонь Олимпийских игр-2026 зажгли в Греции

Из-за плохой погоды одна из самых важных процедур Игр была проведена не в храме Геры, а во внутреннем помещении Археологического музея. Верховной жрицей вновь выступила актриса Мэри Мина.

На торжественном событии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас, глава Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго и другие.

NOW - The Olympic flame is lit at the Temple of Hera in Greece and starts its journey to Italy for the Winter Olympics. pic.twitter.com/GbZfFJEaN9 — Disclose.tv (@disclosetv) November 26, 2025

— Церемония напоминает нам о том, что символизируют Олимпийские игры: объединение людей в духе мирного соперничества, дружбы и взаимного уважения. Зажигая олимпийский огонь Игр XXV зимней Олимпиады Милан-Кортина 2026, мы переносим этот свет из прошлого в настоящее и продолжаем его в будущее. И это то общее будущее, которое мы все хотим видеть. Совсем скоро огонь отправится в Италию — страну, где страсть живет глубоко в сердцах людей. От динамичной атмосферы Милана до величественных Доломит и итальянских Альп — эта страсть будет вдохновлять спортсменов и болельщиков. Она станет сердцебиением Игр, проявляясь в каждом моменте, который Италия разделит с миром, — озвучила на церемонии Кирсти Ковентри.

Первым факелоносцем стал призер Олимпийских игр-2024 Петрос Гайдацис.

После греческого этапа эстафеты огонь 4 декабря прибудет в Рим. В Италии она пройдет по территории всех 110 провинций и продлится до 6 февраля. Последней точкой станет стадион «Сан-Сиро» в Милане, где состоится церемония открытия Олимпиады-2026.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.