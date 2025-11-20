РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:10, 20 Ноябрь 2025

    В ООН приняли резолюцию об олимпийском перемирии на зимних ОИ в 2026 году

    Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2026 года
    Фото: НОК РК

    Проект резолюции под названием «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов» был принят консенсусом.

    — Нам необходимо работать сообща, чтобы разделять спорт и политику. Это означает, что атлеты должны иметь возможность приезжать в принимающие страны и принимать участие в соревнованиях, а не сталкиваться с угрозой остаться дома, потому что им отказали в визе по политическим причинам, — сказала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри перед голосованием.

    Сообщается, что документ состоит из девяти пунктов, первый из них — призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта Олимпиады и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпиады, а также к обеспечению безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, должностных и всех других аккредитованных лиц.

    Помимо этого резолюция «призывает все государства-члены сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их усилиях, направленных на использование спорта в качестве инструмента содействия миру, диалогу, терпимости и примирению в районах конфликтов во время Олимпийских и Паралимпийских игр и после их завершения».

    Олимпийские игры, как отмечено в материале, пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх. 

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.

    Спорт Италия Олимпиада Мировые новости
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
