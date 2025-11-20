В ООН приняли резолюцию об олимпийском перемирии на зимних ОИ в 2026 году

Проект резолюции под названием «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов» был принят консенсусом.

— Нам необходимо работать сообща, чтобы разделять спорт и политику. Это означает, что атлеты должны иметь возможность приезжать в принимающие страны и принимать участие в соревнованиях, а не сталкиваться с угрозой остаться дома, потому что им отказали в визе по политическим причинам, — сказала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри перед голосованием.

Сообщается, что документ состоит из девяти пунктов, первый из них — призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта Олимпиады и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпиады, а также к обеспечению безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, должностных и всех других аккредитованных лиц.

Помимо этого резолюция «призывает все государства-члены сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их усилиях, направленных на использование спорта в качестве инструмента содействия миру, диалогу, терпимости и примирению в районах конфликтов во время Олимпийских и Паралимпийских игр и после их завершения».

Олимпийские игры, как отмечено в материале, пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.