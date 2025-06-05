Официальную площадку для жертвоприношений определили в Кокшетау

По сообщению главного имама ДУМК по Акмолинской области и областной центральной мечети «Науан Хазрет» Куаныша Сабита, в день праздника Курбан айт все желающие, у кого нет собственной территории для проведения жертвоприношения, могут провести обряд на единственной официальной площадке — рынке крупного рогатого скота «Көкше мал базары» (ул. Кудайбергенова, 63).

- В Акмолинской области жертвоприношения будут разрешены на специально отведенных площадках и сертифицированных бойнях. Все санитарные нормы и меры безопасности будут соблюдены. В Степногорске специальное место готовят в 20-м микрорайоне. В городе Косшы также есть мал базар. А в районах нет необходимости в подобных точках, это сельская местность, каждый забивает скот у себя. Также будет возможность заказать жертвоприношение через онлайн-платформы, такие как Qurban.kz, - пояснил спикер.

Как было отмечено, праздничный намаз состоится в пятницу, 6 июня, в 06:00 утра, во всех мечетях Кокшетау и Акмолинской области.

Время жертвоприношения начинается после праздничного намаза и продолжается до захода солнца третьего дня праздника. Для жертвоприношения допускаются овца или коза — за одного человека и корова или верблюд — совместно на семерых.

- При жертвоприношении необходимо соблюдать следующие условия. Возраст животного: овца и коза — 1 год, корова — 2 года, верблюд — 5 лет. Животное должно быть здоровым, без недостатков. Также намерения при жертвоприношении должны быть правильными, - подчеркнул Куаныш Сабит.

Ранее сообщалось, что на Курбан айт в Алматинской области выделено 25 мест для жертвоприношений. В Алматы определены 12 мест для жертвоприношения. Также определено время праздничного намаза на Курбан айт в разных регионах Казахстана.