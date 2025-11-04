Офицер ВВС Израиля покончил с собой после участия в операциях в Газе

— Старший офицер ВВС Израиля, служивший в подразделении беспилотной авиации, покончил с собой несколько недель назад после возвращения из резервной службы в войне в секторе Газа, — сообщило изданию ливанское информационное агентство «Ан-Нашра».

Имя офицера не раскрывается из-за ограничений военной цензуры. Коллеги отмечают, что у него развилось психическое расстройство, вызванное сценами насилия и разрушений во время операций беспилотников в Газе.

По данным военных источников, офицер был одним из самых опытных операторов БПЛА в армии. В последние месяцы он проходил психиатрическое лечение, но продолжал выполнять свои обязанности из-за важности своей роли на нескольких фронтах.

Напомним, хотя двухлетние израильские атаки, начавшиеся 8 октября 2023 года, официально завершились соглашением о прекращении огня 10 октября 2025 года, оккупация и нарушения в отношении Газы продолжаются.

С начала конфликта погибло 68 865 палестинцев, более 170 тысяч получили ранения, большинство — женщины и дети. ООН сообщает, что 90% инфраструктуры сектора разрушено, а восстановление обойдется примерно в 70 млрд долларов.