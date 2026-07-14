Офис Ахмадинежада опроверг сообщения The New York Times о связях с Израилем

Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во вторник опроверг публикацию американской газеты The New York Times, в которой утверждалось, что израильская разведка якобы пыталась завербовать политика, рассматривала его как возможного лидера Ирана после смены власти, а впоследствии он был помещен под домашний арест.

В распространенном заявлении офис Ахмадинежада назвал материал «полностью ложным» и отверг утверждения о домашнем аресте бывшего президента.

— Мы категорически отвергаем все полностью ложные утверждения, распространяемые The New York Times, — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что «голливудские утверждения The New York Times не нуждаются в опровержении», однако, учитывая «чувствительную ситуацию в стране», было решено выступить с официальным заявлением и «категорически отвергнуть все полностью ложные утверждения» американской газеты.

В заявлении также говорится, что политик продолжает заниматься своей повседневной деятельностью, а публикация американского издания названа попыткой ввести общественность в заблуждение и спровоцировать внутренние разногласия в Иране.

Накануне The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских источников сообщила, что Израиль в течение нескольких лет якобы пытался привлечь Ахмадинежада к сотрудничеству и рассматривал его как потенциального лидера Ирана в рамках плана по смене власти.

По версии издания, бывший президент встречался с представителями израильской разведки во время поездок в Венгрию, а после начала американо-израильской военной операции против Ирана в феврале был вывезен в конспиративное убежище. Газета также утверждала, что впоследствии Ахмадинежад оказался под домашним арестом после того, как иранские власти узнали о его предполагаемых контактах с Израилем.

EXCLUSIVE: Our investigation into Israel’s secret operation to cultivate Ahmadinejad and turn him into an asset. His trips to Budapest were a front to meet Israelis, including Mossad chief David Barnea. Gift link w/ @MarkMazzettiNYT @julianbarnes @ronenbergman… — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) July 13, 2026

Между тем Telegram-канал «Долат-е Бахар», считающийся близким к Махмуду Ахмадинежаду, сообщил, что 11 июля бывший президент принял участие в заседании Экономической комиссии Совета по определению государственной целесообразности. На встрече обсуждались пути решения текущих экономических проблем Ирана, а Ахмадинежад поделился с членами комиссии своим опытом и оценками.

На минувшей неделе Ахмадинежад также появился на церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. The New York Times отмечала, что это стало его первым публичным появлением после конца февраля.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Во время его правления страна значительно ускорила развитие ядерной программы, а сам политик неоднократно выступал с жесткой антиизраильской риторикой и отрицал Холокост.

После ухода с поста президента он несколько раз безуспешно пытался вновь баллотироваться на высший государственный пост, однако не был допущен к выборам. В последние годы он дистанцировался от части консервативного истеблишмента, критиковал отдельных представителей власти и выступал с популистскими инициативами, сохраняя при этом собственную политическую базу сторонников.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о морской блокаде Ирана и потребовал пошлину в 20% за проход всех судов.