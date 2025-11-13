Одно село — один продукт: в Астане представили лучшие продукты регионов Казахстана

Проект реализуется Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» совместно с Министерством национальной экономики РК при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

В этом году в выставке принимают участие 50 финалистов из 20 регионов Казахстана. На стендах представлены натуральные продукты питания, ремесленные изделия, текстиль, косметика и инновационные разработки для сельского хозяйства.

Фото: НПП «Атамекен»

С приветственным словом на торжественной церемонии открытия выступил вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев. Он подчеркнул значимость инициативы для устойчивого развития регионов.

— Я очень рад встрече с вами на церемонии открытия ежегодной республиканской выставки проекта «Одно село — один продукт». Основная цель проекта — создание уникальных товаров из местных ресурсов и их продвижение на внутренние и внешние рынки. Отобранные продукты финалистов проходят сопровождение по разработке товарных знаков, стандартов качества, сертификации и поиску рынков сбыта. Уверен, что наши совместные усилия по реализации этого проекта позволят достичь значимых результатов и внесут весомый вклад в развитие наших регионов. Желаю всем участникам выставки успешной и плодотворной работы, — обратился к участникам Ерлан Сагнаев.

Также с поздравлением финалистов и участников проекта выступила заместитель Председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Гульнар Бижанова, отметившая рост качества и потенциала казахстанской продукции.

Фото: НПП «Атамекен»

— Для «Атамекен» проект ОСОП — это не просто конкурс или выставка, а настоящая школа предпринимательства. Мы видим, как с каждым годом растет качество продукции, расширяется линейка товаров, повышается уровень упаковки и маркетинга. За каждым из этих брендов — труд, знания и любовь к своему делу. Наша задача — помочь этим предпринимателям выйти на новые рынки и стать устойчивыми игроками национальной экономики. От всей души поздравляю всех финалистов и участников выставки! Желаю вам дальнейших успехов, процветания и уверенного роста доходов. Пусть ваш труд приносит не только признание, но и стабильный экономический результат, — подчеркнула Гульнар Бижанова.

О вкладе японской стороны рассказала представитель Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Макико Уэхара. Она подчеркнула, что проект уже приносит ощутимые результаты: появляются новые бренды, растет экспортный потенциал, а жители регионов получают новые возможности для самореализации и устойчивого развития.

Выставка вызвала большой интерес у посетителей. Гости могли продегустировать продукцию, приобрести товары и лично пообщаться с их производителями.

Фото: НПП «Атамекен»

— Мне очень понравилась атмосфера выставки — столько интересных, натуральных и по-настоящему казахстанских продуктов. Видно, что производители делают все с душой и знанием своего дела. Некоторые товары я впервые вижу, и приятно осознавать, что все это создается у нас, в регионах. Хочется, чтобы такая продукция чаще появлялась в магазинах по всей стране, — поделился впечатлением посетитель выставки.

Следует отметить, что церемония открытия и ключевые события выставки транслировались в прямом эфире на платформе TikTok. Это позволило жителям столицы и пользвателям со всей страны ознакомиться с продукцией финалистов, увидеть презентацию товаров и познакомиться с уникальными брендами регионов. Онлайн-трансляция стала дополнительной возможностью продвигать казахстанские местные продукты, расширять аудиторию проекта и повышать узнаваемость инициативы.

