Мясо по сниженным ценам: в Астане пройдет ярмарка

В ярмарке примут участие фермеры из Абайской, Акмолинской, Туркестанской областей и Шымкента. Они будут продавать говядину без посредников, что позволит удержать цену на доступном уровне от 2700 до 3000 тенге за килограмм.

— Мы проводили такую ярмарку и в прошлом году. Спрос у населения высокий. В это время люди обычно берут мясо на согым целыми тушами. Фермеры продают напрямую, поэтому цена получается ниже, — рассказал организатор мероприятия Айтуган Кузембаев.

Кроме мяса, горожане смогут приобрести по сниженным ценам социально значимые продукты питания. Рынок «Керуен жолы» считается одним из современных торговых объектов Астаны. Его площадь составляет 12 тысяч кв. м, на территории есть лаборатория, холодильные камеры для хранения мяса и удобная парковка для посетителей.