Одни и те же бизнесы получают льготы от Банка развития Казахстана — ВАП

Сегодня в Мажилисе, выступая с итогами аудита эффективности мер государственной поддержки предпринимательства, Алихан Смаилов заявил, что БРК стал «банком для избранного круга предпринимателей».

— Речь идет о том, что одни и те же крупные бизнесы получают основные объемы государственной поддержки со стороны этого банка. Об этом говорили в прошлом году, и руководство холдинга «Байтерек» и банка сейчас предпринимают меры по диверсификации кредитного портфеля, — пояснил он позже во время брифинга.

По его словам, банк уже пересматривает свой портфель.

— Они уже пересматривают свой портфель в части того, чтобы предоставлять кредиты крупному, экспортоориентированному бизнесу с производством товаров более высокого передела. Есть определенный прогресс, но пока медленно. Поэтому мы снова и снова этот вопрос ставим. Мы настаиваем на том, чтобы крупный бизнес был больше охвачен мерами поддержки через БРК, — резюмировал глава ВАП.

Напомним, еще в 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял о том, что БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц.

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов также отметил, что несмотря на критику и поручения по реформированию, Банк развития Казахстана по-прежнему остается «банком для избранных».