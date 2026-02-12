РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:48, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Одинаковая плата за разный перевес: в отношении FlyArystan идет расследование

    В Алматы антимонопольный орган начал расследование в отношении FlyArystan из-за фиксированной платы за перевес ручной клади: пассажиры с превышением на 1 и 5 кг оплачивают одинаковую сумму, передает агентство Kazinform.

    Флайарыстан flyarystan самолеты Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы Нуржан Нурланулы. Он заявил, что анализ практики других авиакомпаний показывает возможность применения дифференцированной оплаты — за фактический перевес.

    — Отказ от такого подхода, по нашему мнению, ущемляет права неопределенного круга потребителей, — отметил Нуржан Нурланулы.

    По его словам, в адрес авиакомпании ранее было направлено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции. Однако оно не было исполнено, в связи с чем в настоящее время проводится расследование. По его итогам будут приняты соответствующие решения.

    Ранее в авиакомпании сообщили, что с 1 марта пассажиры смогут перевозить ручную кладь весом до 7 кг вместо прежних 5 кг.

    Также в январе произошел инцидент с самолетом авиакомпании FlyArystan: рейс по маршруту Алматы — Уральск столкнулся с птицами, в связи с чем обратный вылет был задержан. 

    Теги:
    Закон и право Авиация Аэропорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум