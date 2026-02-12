Одинаковая плата за разный перевес: в отношении FlyArystan идет расследование

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы Нуржан Нурланулы. Он заявил, что анализ практики других авиакомпаний показывает возможность применения дифференцированной оплаты — за фактический перевес.

— Отказ от такого подхода, по нашему мнению, ущемляет права неопределенного круга потребителей, — отметил Нуржан Нурланулы.

По его словам, в адрес авиакомпании ранее было направлено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции. Однако оно не было исполнено, в связи с чем в настоящее время проводится расследование. По его итогам будут приняты соответствующие решения.

Ранее в авиакомпании сообщили, что с 1 марта пассажиры смогут перевозить ручную кладь весом до 7 кг вместо прежних 5 кг.

Также в январе произошел инцидент с самолетом авиакомпании FlyArystan: рейс по маршруту Алматы — Уральск столкнулся с птицами, в связи с чем обратный вылет был задержан.