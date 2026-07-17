Очередной подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

Оперативно-розыскными мероприятиями установлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосодержащей руды и извлечения драгоценных металлов.

Изъяты оборудование для дробления и плавки руды, слиток золота весом 446 граммов, 4 тонны золотосодержащего материала, 6 кг ртути, а также денежные средства в размере более 2 млн тенге и 8 тыс. долларов США.

В ходе обысков также обнаружены огнестрельное оружие и патроны.

В настоящее время устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица, а также объем незаконно добытых драгоценных металлов.

Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

В марте текущего года в Акмолинской области оперативники ликвидировали незаконный дробильный цех по переработке руды — в поселке Заводской был выявлен подпольный цех, где осуществлялась незаконная переработка руды для извлечения золотосодержащего материала.

В ноябре прошлого года в Степногорске в результате проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции была пресечена деятельность лиц, осуществлявших незаконную переработку золотосодержащего сырья.