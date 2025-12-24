Очереди среди дошколят: в Усть-Каменогорске 1 715 детей не могут попасть в детсады

И наиболее напряженная ситуация сложилась в микрорайоне Комбината шелковых тканей. КШТ — один из самых активно застраиваемых районов города. Новые жилые комплексы здесь появляются регулярно, заселяются в основном молодыми семьями. Правда, детские сады за этой динамикой не поспевают. В результате родители оказываются перед выбором — откладывать выход на работу, искать частные варианты или возить ребенка через весь город.

По данным управления образования ВКО, в Усть-Каменогорске сегодня функционирует 101 дошкольная организация, которые посещают 17 054 ребенка.

— Из них 14 730 детей обучаются в детских садах и мини-центрах, еще 2 324 — в предшкольных классах при школах. При этом именно микрорайон КШТ формирует основной дефицит мест — 1 715, из-за того, что идет активная жилая застройка, — сообщили в управлении образования ВКО.

Власти признают, что темпы ввода дошкольных учреждений пока не перекрывают накопленный спрос. С января в городе уже открыли 392 новых места, до конца года планируется ввести ещё, доведя общее количество до 812. Однако даже эти меры носят скорее сдерживающий, чем решающий характер.

Отдельный акцент сделан на изменении финансовой модели. С 1 марта 2025 года в Усть-Каменогорске внедрён механизм ваучерного финансирования дошкольного образования. На него перешли 82 детских сада, где размещён государственных заказ. За период с 1 марта по 11 декабря выдано 22 657 ваучеров.

Между тем, в Северо-Казахстанской области профицит мест — там открыли ясли-сад для 280 малышей.