Очередь на бесплатные 10 соток в Шымкенте превысила 280 тысяч человек

В Шымкенте число граждан, зарегистрированных в очереди на получение бесплатных 10 соток под индивидуальное жилищное строительство, превысило 280 тысяч человек. При этом выдача земельных участков в мегаполисе фактически заморожена уже 18 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в очереди на получение государственных наделов в Шымкенте состоят 280 302 человека. Ситуацию с нехваткой свободных территорий и инфраструктурными ограничениями агентству Kazinform прокомментировал заместитель руководителя управления земельных отношений Шымкента Бахыт Омарханов. По его словам, нормы закона строго регламентируют процесс распределения земельных участков.

— В соответствии с пунктом 5-3 статьи 44 Земельного кодекса Республики Казахстан, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществляется по мере подготовки проектов детальной планировки территорий, а также обеспечения распределяемых участков инженерной инфраструктурой (системами водоснабжения и электроснабжения) и подготовки специальных площадок, — пояснил Бахыт Омарханов.

Как отмечают в управлении, сейчас Шымкент не располагает необходимыми свободными массивами, готовыми к застройке. Поэтому процесс выдачи бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства приостановлен.

— В связи с отсутствием подготовленных площадок с подведенной инфраструктурой, предназначенных для земельных участков, способных удовлетворить потребности населения, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в настоящее время не представляется возможным, — отметил спикер.

В ведомстве также озвучили беспрецедентный факт о том, как долго в третьем мегаполисе страны сохраняется дефицит свободных земель.

— Акиматом города Шымкент с 2008 года по настоящее время земельные участки для индивидуального жилищного строительства не предоставлялись, — сообщил Бахыт Омарханов.

В управлении добавили, что обращения граждан будут удовлетворяться исключительно в порядке очередности при наличии свободных территорий, используемых для ИЖС, и по мере подготовки новых площадок.

Напомним, согласно Земельному кодексу РК, каждый совершеннолетний гражданин Казахстана имеет право бесплатно получить до 10 соток земли под ИЖС. С 1 марта 2022 года постановка в очередь и актуализация данных осуществляются через портал электронного правительства eGov.kz.

После получения участка владелец обязан построить жилой дом в течение трех лет. В противном случае земля может быть изъята государством.

Ранее руководитель управления земельных отношений Азат Исламов пояснял, что проблема самостроя в Шымкенте напрямую связана с высоким спросом на земельные участки. По его словам, с 2023 года в городах республиканского значения — Астане, Алматы и Шымкенте — постановка в очередь на получение 10 соток была прекращена. Желающим рекомендуют подавать заявки в других регионах страны, где очередь продвигается быстрее.

После внедрения электронного учета граждане получили возможность вставать в очередь независимо от места постоянной регистрации. В результате в соседней с Шымкентом Туркестанской области очередь на получение 10 соток под индивидуальное жилищное строительство уже превысила полмиллиона человек.