Очень продуктивные — Нетаньяху о переговорах с Трампом во Флориде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели вторую пресс-конференцию в резиденции Мар-а-Лаго после завершения переговоров за закрытыми дверями. Обе стороны охарактеризовали встречу как результативную и отметили высокий уровень согласованности позиций.

— Встреча была очень, очень продуктивной. Партнерство между нами позволило сделать огромные вещи. Мы обсуждаем идеи, иногда у нас есть разные взгляды, но мы их прорабатываем, и в большинстве случаев смотрим в одном направлении, — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул роль американского президента в региональной политике, отметив его принципиальные позиции и поддержку Израиля. В ответ Трамп заявил, что США сохраняют приверженность союзу с Израилем.

— Мы с вами, и мы будем с вами и дальше. У нас есть мир на Ближнем Востоке, и мы постараемся сохранить его, — сказал президент США.

PM Netanyahu at the Start of his Meeting with US President @realDonaldTrump: "We've never had a friend like President Trump in the White House. It's not even close. And I think you can judge that not only by the frequency of our meetings, but by the content and the intensity. pic.twitter.com/nARqsBiD5X — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 29, 2025

Газа и разоружение ХАМАС

Отдельный блок заявлений был посвящен ситуации в секторе Газа. Дональд Трамп сообщил, что на переговорах подробно обсуждался вопрос разоружения ХАМАС и переход ко второму этапу плана по урегулированию.

— Мы говорили о ХАМАС и говорили о разоружении. Им будет предоставлен очень короткий срок для разоружения. Если они не разоружатся, как согласились, им придется заплатить за это, — заявил Трамп.

По его словам, с американской стороны за реализацию этого процесса будут отвечать специальные посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, при этом сроки разоружения названы «достаточно короткими».

План США и оценка действий Израиля

Президент США также заявил, что не выражает обеспокоенности действиями Израиля в рамках плана по Газе, подчеркнув, что израильская сторона, по его оценке, полностью выполнила взятые на себя обязательства.

— Я не обеспокоен тем, что делает Израиль. Я обеспокоен тем, что делают или не делают другие. Израиль выполнил план на сто процентов, — заявил Трамп.

В то же время он отметил, что между США и Израилем сохраняются разногласия по ряду вопросов, в частности по ситуации на Западном берегу.

— Я бы не сказал, что мы согласны по Западному берегу на сто процентов, но мы придем к выводу, — сказал американский лидер.

Ранее Нетаньяху провел отдельную встречу с государственным секретарем США Марко Рубио. По информации Госдепартамента, стороны договорились продолжить продвижение 20-пунктного плана президента США по Газе, а также обсудили вопросы региональной безопасности, экономического взаимодействия и противодействия антисемитизму.

Иран и региональная безопасность

Трамп вновь затронул тему Ирана, заявив, что Вашингтон внимательно следит за его действиями. По его словам, в случае подтверждения информации о восстановлении ядерных или ракетных программ последствия для Тегерана будут серьезными.

— Если это подтвердится, они знают, какими будут последствия. Эти последствия будут очень мощными, — заявил президент США, не уточнив детали.

Сирия и безопасность границ

Отвечая на вопросы о сирийском направлении, Нетаньяху заявил, что ключевым интересом Израиля остается обеспечение стабильности и безопасности северных рубежей.

— Наш интерес — иметь мирную границу с Сирией. Мы хотим, чтобы приграничная зона была безопасной, чтобы там не было террористов и атак, — заявил израильский премьер.

Он также подчеркнул необходимость защиты друзских общин на юге Сирии, расположенных вблизи израильской границы.

Ливан и «Хезболла»

Затрагивая ситуацию в Ливане, Дональд Трамп не исключил возможности возобновления израильских военных действий против «Хезболлы», если обстановка будет ухудшаться.

— Посмотрим, как будут развиваться события. Ливанскому правительству непросто, учитывая фактор «Хезболлы». Эта группировка ведет себя плохо, — заявил президент США.

Он напомнил, что в соответствии с действующими договоренностями именно ливанские власти должны отвечать за процесс разоружения, не вдаваясь в детали возможных дальнейших шагов.

Израильская премия и приглашение в Израиль

В ходе пресс-конференции Нетаньяху сообщил, что Дональду Трампу будет присуждена Израильская премия — высшая гражданская награда страны — в новой категории, связанной с мирным урегулированием.

— Мы решили создать новый прецедент и присудить эту премию не гражданину Израиля. Это отражает отношение израильского общества к тому, что вы сделали для нашей общей борьбы, — заявил Нетаньяху.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Education Minister Yoav Kisch informed US President @realDonaldTrump that they have decided to award him the Israel Prize for his unique contribution to the Jewish People pic.twitter.com/LyD8PKabVx — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 29, 2025

Премьер-министр Израиля также пригласил президента США посетить Израиль в день национальной независимости. Трамп поблагодарил за решение, отметив, что оно стало для него неожиданным и весьма значимым.

Подводя итоги переговоров, Дональд Трамп заявил, что стороны пришли к ряду выводов и сохраняют близость позиций по ключевым направлениям.