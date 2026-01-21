РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:26, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Обязательную экспертизу всех градостроительных проектов вводят в Казахстане

    Об измениях сообщило Министерство промышленности и строительства, передает Kazinform.

    Фото: Минпромышленности и строительства РК

    Как отметили в ведомстве, согласно новому Строительному кодексу РК, подписанному Главой государства 9 января текущего года и вступающему в силу с 1 июля, вводится обязательное проведение экспертизы по всем разрабатываемым и корректируемым градостроительным проектам, включая проекты детальной планировки (ПДП).

     Это делается для выявления ошибок на ранних этапах, снижения коррупционных рисков, обеспечения актуализации данных и прозрачности документов. При этом корректировку ПДП можно будет проводить не более одного раза в два года.

    Ранее сообщалось, что план цифровизации строительной отрасли утвердили в Казахстане. Документ определяет ключевые задачи цифровой трансформации строительной отрасли и охватывает весь жизненный цикл объектов строительства — от этапов планирования и проектирования до строительства, ввода в эксплуатацию и последующего использования зданий и сооружений.

     

    Строительный кодекс Министерство промышленности и строительства Строительство
