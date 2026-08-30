Обязан ли посетитель платить десятикратную стоимость разбитой посуды

Один неловкий жест может увеличить ресторанный счет сильнее, чем весь заказ. Однако цифра во внутреннем прейскуранте заведения еще не означает, что гостю придется рассчитаться именно по ней, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ситуация знакомая каждому — локоть задевает бокал, официант убирает осколки, а администратор приносит «штрафное меню». Обычная на вид тарелка в нем может стоить в несколько раз дороже аналогичной в магазине. Одни посетители платят, чтобы не продолжать неприятный разговор. Другие требуют чек на посуду и отказываются признавать цену, которую заведение назначило само.

В таком споре важны три вопроса — кто виноват, как рассчитан ущерб и был ли штраф заранее согласован с гостем.

Кто разбил, тот и платит

Базовое правило закреплено в статье 917 Гражданского кодекса — имущественный вред возмещает тот, кто его причинил. Поэтому слово «случайно» освобождает от ответственности не всегда. Умысла у посетителя могло не быть, но он мог резко отодвинуть стул, задеть стол сумкой или оставить ребенка без присмотра. Неосторожность тоже может повлечь обязанность компенсировать ущерб.

Однако не всякий осколок появляется по вине гостя. Посуду мог опрокинуть официант, стол мог шататься, а бокал — стоять на краю прохода. Статья 917 позволяет человеку освободиться от возмещения, если он докажет отсутствие своей вины. Если же происшествию способствовало само заведение, это может повлиять и на размер выплаты с учетом статьи 935 Гражданского кодекса.

Цена из меню еще не цена ущерба

Когда вина установлена, спор переходит к главному вопросу — сколько именно потерял ресторан. Закон говорит о полном возмещении вреда, но это не означает, что любая сумма из внутренней таблицы автоматически становится долгом посетителя.

По статье 9 Гражданского кодекса к убыткам относятся стоимость утраченного или поврежденного имущества и расходы, необходимые для восстановления нарушенного права. Иными словами, ресторан вправе требовать стоимость бокала или тарелки, но должен объяснить, как ее рассчитал.

Подтвердить сумму могут накладные, счет поставщика, сведения об учете посуды, данные о производителе и цена такого же изделия. Старый чек — не единственное возможное доказательство, однако одной таблицы, составленной администрацией, тоже недостаточно.

Цена новой вещи не всегда равна стоимости той, которой пользовались несколько лет. Имеют значение модель, состояние посуды и возможность купить один предмет отдельно. Требуя заменить весь сервиз из-за одной тарелки, заведению придется обосновать, почему отдельно ее приобрести нельзя и что оставшийся комплект потерял ценность.

Штрафное меню может служить ориентиром для персонала или предложением решить вопрос на месте. Но государственным тарифом оно не становится и посетитель вправе попросить расчет, оспорить его и не платить спорную сумму немедленно.

Когда прейскурант может стать договором

Ситуация меняется, если ресторан требует не реальную стоимость имущества, а заранее установленный штраф. В Гражданском кодексе такая выплата называется неустойкой. Статья 293 позволяет определить ее законом или договором, причем реальные убытки при взыскании неустойки доказывать не требуется.

Зато ресторану придется подтвердить, что договоренность о штрафе вообще существовала и сделать это будет сложно. Статья 294 Гражданского кодекса требует письменной формы такого соглашения. Принести лист с расценками уже после происшествия и объявить его обязательным условием с юридической точки зрения недостаточно.

Правила могут быть размещены в меню или на странице по QR-коду. По статьям 395 и 396 Гражданского кодекса предложение заключить договор может быть принято действиями. Ресторан способен представить заказ как согласие с доступными заранее правилами. С условием, показанным лишь после боя посуды, сделать это будет сложнее.

Даже согласованный штраф не обязательно сохранится в первоначальном размере. Статья 297 Гражданского кодекса позволяет суду уменьшить чрезмерную неустойку, однако тут рестораны часто пользуются тем, что до суда такие разбирательства, как правило не доходят. Еще один аргумент дает статья 8-1 Закона «О защите прав потребителей», согласно ей, к ущемляющим относится условие, по которому за неисполнение договора с потребителя требуют более 30% стоимости товара, работы или услуги.

Однако это правило касается договорной санкции и не устанавливает потолок для реального ущерба. Если ресторан действительно использует дорогую посуду, ее цена вполне может превышать стоимость заказа. Вопрос снова упрется в доказательства.

Фото: Kazinform/ИИ

Если посуду разбил ребенок

За вред, причиненный ребенком младше 14 лет, по статье 925 Гражданского кодекса отвечают его законные представители, если не докажут отсутствие своей вины. Подросток от 14 до 18 лет отвечает самостоятельно, а при нехватке у него дохода недостающую сумму могут возмещать родители. Такой порядок предусмотрен статьей 926.

Не поможет взрослому гостю и ссылка на алкоголь. Статья 930 не освобождает человека, который сам привел себя в состояние, при котором не мог руководить своими действиями.

При этом счет нельзя автоматически и в обязательном порядке поделить на всю компанию. Солидарно по статье 932 Гражданского кодекса отвечают только те, кто причинил вред совместно.

Что делать со спорной суммой

Если расчет вызывает сомнения, стоит попросить администратора составить акт. В нем указать, что и когда разбилось, как это произошло, кто присутствовал и есть ли запись камеры. Посетителю полезно сфотографировать предмет, место происшествия и страницу штрафного меню, а у ресторана запросить подтверждение стоимости.

Согласие с фактом повреждения не означает согласия с ценой. Свое возражение лучше вписать в акт до его подписания. Счет за блюда и напитки при этом стоит оплатить отдельно, чтобы спор о посуде не превратился в претензию за неоплаченный заказ.

Полицию могут вызвать, чтобы зафиксировать обстоятельства, однако сотрудник не определяет стоимость тарелки и не разрешает гражданский спор вместо суда. Не вправе администрация и забирать в залог удостоверение личности. За незаконное изъятие документов предусмотрена ответственность по статье 494 КоАП.

Если сумму возмещают добровольно, стоит получить чек или расписку и подтверждение отсутствия дальнейших претензий. Если договориться не удалось, ресторан может обратиться в суд, где ему придется доказывать вину посетителя, размер ущерба либо действительность штрафа.

Один разбитый по неосторожности бокал обычно остается имущественным спором. Намеренный погром — уже другая ситуация. При умышленном повреждении чужого имущества, причинившем значительный ущерб, уже может применяться статья 202 Уголовного кодекса. В этом случае наказать могут штрафом от 2,2 до 8,7 млн теңге или даже лишить свободы сроком до 2 лет.

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