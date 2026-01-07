Какие права потребителей чаще всего нарушают, и люди этого не замечают

Когда информация есть, но понять ее невозможно

Закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца или исполнителя заранее и понятно сообщать все условия — цену, дополнительные платежи, ограничения и возможные последствия. Формально эта информация почти всегда есть, но на практике ее нередко подают выборочно.

Существенные условия прячут в приложениях, мелком шрифте или озвучивают уже после подписания договора. Комиссии, платные опции и штрафы становятся сюрпризом тогда, когда отказаться от услуги уже сложно. В таких случаях нарушение связано не с отсутствием информации, а с тем, что она фактически недоступна для понимания.

Если условия раскрылись уже после подписания документов, гражданин вправе требовать разъяснений, отказаться от навязанной услуги или настаивать на изменении договора. Подпись сама по себе не лишает права на защиту, если решение принималось без полной и ясной информации.

Навязанные услуги

Еще одно распространенное нарушение — навязывание дополнительных услуг. Закон прямо запрещает обуславливать покупку одного товара или услуги обязательным приобретением других, однако на практике страховки, сервисы и платные опции часто преподносятся как безальтернативные.

Фразы вроде «таковы требования» или «иначе нельзя» звучат убедительно, особенно когда решение нужно принять быстро. В итоге человек соглашается не потому, что это законно, а потому что не видит возможности спорить.

Важно понимать, что действительно обязательные дополнительные услуги существуют, но их немного. Например, обязательное страхование предусмотрено законом для владельцев транспортных средств. В остальных случаях страхование, как правило, добровольное. То же касается и других платных услуг — если они необходимы по требованиям безопасности или технических норм, это должно быть прямо разъяснено и зафиксировано в договоре. Внутренние правила компании таким основанием не являются.

Фото: freepik

Персональные данные

Сбор и обработка персональных данных допускаются только с согласия человека и в объеме, необходимом для конкретной цели. Тем не менее на практике у граждан продолжают запрашивать копии документов, ИИН, адреса и номера телефонов даже там, где без этого можно обойтись.

Отдельная проблема — публикация фотографий, списков и переписок без согласия, особенно в рабочих и родительских чатах. Такие действия часто воспринимаются как формальность, хотя с юридической точки зрения это полноценное нарушение.

За незаконный сбор или распространение персональных данных предусмотрена ответственность — от штрафов до обязанности удалить информацию и возместить причиненный вред. Если данные использованы без согласия, человек вправе потребовать прекращения обработки и их удаления, а при отсутствии реакции — обратиться в уполномоченные органы или суд.

Некачественная услуга

Закон обязывает исполнителя оказывать услуги надлежащего качества и в установленные сроки. Однако на практике ухудшение качества нередко объясняют техническими причинами или предлагают немного подождать, подавая перерасчет и компенсацию как жест доброй воли, а не обязанность.

Многие предпочитают не настаивать, считая, что усилия не стоят результата. Между тем потребитель вправе требовать устранения недостатков, снижения цены, перерасчета или расторжения договора. Если услуга оказана некачественно и не может быть использована по назначению, закон допускает возврат уплаченных средств полностью или в соответствующей части.

Возврат товара

Право на возврат товара или отказ от услуги также закреплено законом, и внутренние правила магазинов не могут его отменять. Вернуть товар можно в двух основных случаях.

Первый — если вещь надлежащего качества, но она не подошла по размеру, цвету или фасону. В течение 14 дней такой товар можно вернуть при условии, что он не был в употреблении и сохранил товарный вид.

Второй случай — наличие недостатков. При браке покупатель сам выбирает, что ему удобнее: возврат денег, обмен или ремонт. Навязывать решение продавец не вправе.

Коллаж: Kazinform / Freepik

Уцененные товары не подлежат возврату только по тем дефектам, о которых покупателя предупредили заранее. При этом обычные скидки и акции права потребителя не ограничивают. Даже товары из перечня «невозвратных» подлежат возврату, если в них обнаружен брак.

В случае нарушения его прав, гражданин вправе обратиться в местный департамент по защите прав потребителей. Специалисты дадут бесплатную консультацию и посоветуют, как действовать дальше, а в крайнем случае выступят на его стороне в суде, если продавец не решит вопрос мирно.

Право на уважительное отношение

Даже при наличии спора или задолженности гражданин имеет право на корректное и уважительное обращение. Грубость, психологическое давление и угрозы нередко пытаются оправдать рабочим процессом или необходимостью добиться результата, однако привычка к такому стилю общения не делает его законным.

На практике это проявляется в резком тоне, повышенных требованиях, навязчивых звонках, угрозах последствий или попытках пристыдить человека. Особенно часто с таким поведением сталкиваются должники, клиенты сервисных компаний и потребители, отстаивающие свои права.

Важно помнить, что наличие долга или конфликта не лишает человека достоинства и правовой защиты. Общение должно вестись в рамках закона, без давления, оскорблений и запугивания. В противном случае ответственность может наступить уже для той стороны, которая допустила такие методы.

В подобных ситуациях стоит фиксировать общение — сохранять сообщения, записывать разговоры, вести переписку в официальных каналах. Это не только помогает прекратить давление, но и становится доказательством, если дело дойдет до жалобы или суда.

Если разговор выходит за рамки корректного общения, гражданин вправе отказаться от неформального контакта и потребовать официального письменного взаимодействия. Такой шаг часто сам по себе снижает градус давления и возвращает спор в правовое поле.

Почему нарушения остаются незаметными

Юристы отмечают, что основная причина — сочетание правовой неосведомленности и усталости от конфликтов. Люди не готовы тратить время, писать обращения и разбираться в нормах, особенно если речь идет о небольших суммах или бытовых вопросах. Фразы «так у всех» и «ничего не докажешь» фактически превращаются в добровольный отказ от защиты своих прав.

Ранее мы рассказывали как правильно оформить возврат товара в Казахстане.

Как казахстанцам защитить свои права при покупках.