РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Объявлен расширенный состав сборной Казахстана на матч отбора к ЧМ-2026

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов объявил расширенный состав на ноябрьские матчи — квалификационный поединок чемпионата мира-2026 против сборной Бельгии и товарищескую встречу с Фарерскими островами, передает агентство Kazinform.

    сборная Казахстана
    Фото: sports.kz

    Учебно-тренировочный сбор стартует 3 ноября в Астане. В расширенный состав сборной Казахстана вошли 38 игроков:

    Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»);

    Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров, Талгат Кусяпов (все — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Арсен Аширбек («Окжетпес»);

    Полузащитники: Бактиер Зайнутдинов («Динамо Москва», Россия), Ерсултан Калдыбеков («Кайсар»), Серикжан Мужиков, Даурен Жумат (оба — «Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Жан-Али Пайруз, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»);

    Нападающие: Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев (оба — «Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).

    Напомним, в ноябре сборная Казахстана проведет два матча: 15-го числа дома против сборной Бельгии в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026. А 18 ноября в Хорватии проведет товарищеский поединок против сборной Фарерских островов.

    Ранее сборная Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 сыграла вничью с Северной Македонией — 1:1.  До этого подопечные Талгата Байсуфинова одержали крупную победу над сборной Лихтенштейна со счетом 4:0. 

    Стоит отметить, что Казахстан лишился последнего шанса оказаться на чемпионате мира. 

    Теги:
    Спорт Футбол Сборная Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают