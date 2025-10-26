Объявлен расширенный состав сборной Казахстана на матч отбора к ЧМ-2026

Учебно-тренировочный сбор стартует 3 ноября в Астане. В расширенный состав сборной Казахстана вошли 38 игроков:

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»);

Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров, Талгат Кусяпов (все — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Арсен Аширбек («Окжетпес»);

Полузащитники: Бактиер Зайнутдинов («Динамо Москва», Россия), Ерсултан Калдыбеков («Кайсар»), Серикжан Мужиков, Даурен Жумат (оба — «Окжетпес»), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба — «Женис»), Рамазан Оразов, Жан-Али Пайруз, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»);

Нападающие: Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев (оба — «Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).

Напомним, в ноябре сборная Казахстана проведет два матча: 15-го числа дома против сборной Бельгии в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026. А 18 ноября в Хорватии проведет товарищеский поединок против сборной Фарерских островов.

Ранее сборная Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 сыграла вничью с Северной Македонией — 1:1. До этого подопечные Талгата Байсуфинова одержали крупную победу над сборной Лихтенштейна со счетом 4:0.

Стоит отметить, что Казахстан лишился последнего шанса оказаться на чемпионате мира.