Казахстан отобрал очки у сборной Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026

В первом тайме обошлось без голов. Зато во втором тайме сборная Казахстана открыла счет первой. Красивым ударом через себя гол забил воспитанник жамбылского футбола, играющий сейчас за «Женис» Динмухамед Караман.

Однако, преимущество казахстанцам удержать не удалось. Хозяева поля забили ответный гол со штрафного.

До конца матча счет не изменился и составил 1:1.

После этой игры у Казахстана стало 7 очков и по-прежнему 4 место в группе J, не дающее право на проход в финальную стадию чемпионата мира. До конца отбора Казахстану осталось сыграть всего один матч — дома с Бельгией.

Напомним, ранее в домашней игре с Северной Македонией Казахстан потерпел поражение.