РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    ОБСЕ завершила работу Минской группы и связанных с ней структур

    ОБСЕ закрыла Минскую группу и связанные с ней структуры. Об этом сообщается в заявлении организации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ОБСЕ завершила работу Минской группы и связанных с ней структур
    Фото: Кharcenter.com

    — ОБСЕ завершила работу по закрытию Минского процесса и связанных с ним структур 30 ноября 2025 года в 23:59 в соответствии с решением Совета министров, принятым 1 сентября 2025 года после совместного обращения Армении и Азербайджана к финскому председательству в ОБСЕ, — отмечается в пресс-релизе.

    В организации подчеркнули, что процесс закрытия стал реализацией консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ от 1 сентября. Оно было принято вслед за «исторической Совместной декларацией», подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии президента США Дональда Трампа.

    Минская группа ОБСЕ была сформирована в 1992 году и действовала под сопредседательством России, Франции и США, занимаясь поиском путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил одновременно подписать мирное соглашение с Азербайджаном и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.

    Теги:
    ОБСЕ Армения Азербайджан Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
    Сейчас читают