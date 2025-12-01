ОБСЕ завершила работу Минской группы и связанных с ней структур

— ОБСЕ завершила работу по закрытию Минского процесса и связанных с ним структур 30 ноября 2025 года в 23:59 в соответствии с решением Совета министров, принятым 1 сентября 2025 года после совместного обращения Армении и Азербайджана к финскому председательству в ОБСЕ, — отмечается в пресс-релизе.

В организации подчеркнули, что процесс закрытия стал реализацией консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ от 1 сентября. Оно было принято вслед за «исторической Совместной декларацией», подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии президента США Дональда Трампа.

Минская группа ОБСЕ была сформирована в 1992 году и действовала под сопредседательством России, Франции и США, занимаясь поиском путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил одновременно подписать мирное соглашение с Азербайджаном и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.