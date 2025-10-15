ОБСЕ закроет Минскую группу к концу 2025 года

Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване

— Приветствуем совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и надеемся, что весь этот процесс будет завершен не позднее декабря текущего года, — отметила Валтонен.

Она положительно оценила процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув значимость шагов, предпринятых 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

— Мы готовы всячески поддерживать вас в ваших усилиях. В ходе моего визита важно видеть подход правительства Армении по укреплению гражданского общества в стране. Мы высоко оцениваем наши двусторонние отношения с Арменией, — добавила глава ОБСЕ.

Напомним, что ОБСЕ официально закрывает Минскую группу (ее сопредседателями выступали Россия, США и Франция) и связанные с ней структуры после совместного обращения Армении и Азербайджана. После этого будут выполняться лишь административные функции, в частности передача имущества и оборудования.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил одновременно подписать мирное соглашение с Азербайджаном и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.