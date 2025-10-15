ОБСЕ закроет Минскую группу к концу 2025 года
Минская группа по карабахскому урегулированию будет окончательно закрыта не позднее декабря текущего года., передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване
— Приветствуем совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и надеемся, что весь этот процесс будет завершен не позднее декабря текущего года, — отметила Валтонен.
Она положительно оценила процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув значимость шагов, предпринятых 8 августа 2025 года в Вашингтоне.
— Мы готовы всячески поддерживать вас в ваших усилиях. В ходе моего визита важно видеть подход правительства Армении по укреплению гражданского общества в стране. Мы высоко оцениваем наши двусторонние отношения с Арменией, — добавила глава ОБСЕ.
Напомним, что ОБСЕ официально закрывает Минскую группу (ее сопредседателями выступали Россия, США и Франция) и связанные с ней структуры после совместного обращения Армении и Азербайджана. После этого будут выполняться лишь административные функции, в частности передача имущества и оборудования.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил одновременно подписать мирное соглашение с Азербайджаном и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.