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    12:45, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Общежитие для студентов хотят построить в парке Горького в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в парке культуры и отдыха имени Горького планируется строительство общежития для студентов КазНПУ имени Абая. Горожан зовут на общественные слушания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 марта 2021 года в 10:00 часов в парке им.Горького, дом 10 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания. Ответственный орган за организацию проведения общественных слушаний - ГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы», - сообщили в акимате.

    Шестиэтажное общежитие для студентов на 327 мест, с цокольным этажом, будет расположено в парке им.Горького возле велотрека.

    Заказчик – некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный педагогический университет им.Абая».

    Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются не позднее трех рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на электронный адрес: а[email protected]


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    Образование Строительство Алматы
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