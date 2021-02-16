Общежитие для студентов хотят построить в парке Горького в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в парке культуры и отдыха имени Горького планируется строительство общежития для студентов КазНПУ имени Абая. Горожан зовут на общественные слушания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 марта 2021 года в 10:00 часов в парке им.Горького, дом 10 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания. Ответственный орган за организацию проведения общественных слушаний - ГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы», - сообщили в акимате.

Шестиэтажное общежитие для студентов на 327 мест, с цокольным этажом, будет расположено в парке им.Горького возле велотрека.

Заказчик – некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный педагогический университет им.Абая».

Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются не позднее трех рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на электронный адрес: а[email protected]