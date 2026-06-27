Обновленные железнодорожные вокзалы Риддера и Шемонаиха начали работу

После завершения модернизации в Восточно-Казахстанской области введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы Риддера и Шемонаиха. Обновление объектов стало частью масштабной программы реконструкции 124 вокзалов по стране, передает Kazinform.

Как сообщает Министерство транспорта, были обновлены фасады и внутренние помещения вокзалов, инженерные сети, пассажирские платформы и прилегающая территория, установлены современное оборудование и мебель. Это позволило создать более комфортные условия для пассажиров и повысить качество обслуживания.

Фото: Минтранпорта РК

В ведомстве отметили, что железнодорожные вокзалы Риддера и Шемонаиха являются важными транспортными объектами Восточно-Казахстанской области. Их обновление способствует развитию транспортной инфраструктуры региона и повышению качества предоставляемых услуг для жителей и гостей области.

Фото: Минтранспорта РК

— После модернизации площадь здания вокзала Риддер составляет 471 кв. м, вокзала Шемонаиха — 230 кв. м. Всего в Восточно-Казахстанской области в рамках программы модернизируются пять железнодорожных вокзалов, два из которых — Риддер и Шемонаиха — уже открыты для пассажиров, — сообщает министерство.

Фото: Минтранспорта РК

Отмечается, что работы по обновлению железнодорожных вокзалов продолжаются по всей стране. До 1 июля текущего года планируется ввести в эксплуатацию 30 модернизированных вокзалов.

Ранее сообщалось, что после масштабной реконструкции в Бурабайском районе открыли железнодорожный вокзал Курорт-Боровое.