Бурабай стал первым: в Акмолинской области открыли вокзал нового поколения

Вокзал стал первым в Акмолинской области, полностью модернизированным в рамках республиканской программы развития железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для путешествий.

Фото: акимат Акмолинской области

Станция Курорт-Боровое, которая по праву считается транспортными воротами главной курортной зоны региона, обрела современный облик. Впервые за многие годы здесь провели комплексное техническое переоснащение, благодаря которому значительно улучшились как внешний вид здания, так и его функциональные возможности.

Комплекс вошел в число 20 приоритетных железнодорожных узлов Казахстана, реконструкция которых осуществляется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Всего по стране современный облик получат более 120 вокзалов — это крупнейшая программа модернизации железнодорожной инфраструктуры за годы Независимости. В Акмолинской области работы ведутся на 16 объектах, и Курорт-Боровое стал первым полностью завершенным проектом.

Фото: акимат Акмолинской области

— Реконструкция вокзала — это не просто ремонт, а часть большой программы по обновлению железнодорожной инфраструктуры страны. Бурабай по праву считается жемчужиной Казахстана, и для нас крайне важно, чтобы каждый гость региона с первых минут пребывания ощущал высокий уровень сервиса и комфорта. Реализация этого проекта — вклад в удобство жителей и туристов, а также в дальнейшее развитие транспортной системы региона, — подчеркнул первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Здание, построенное в 1988 году, ранее неоднократно ремонтировалось, однако столь комплексное обновление здесь выполнено впервые. В ходе работ полностью заменили внутренние и наружные инженерные сети, обновили кровлю и фасад, смонтировали современные системы вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и громкоговорящей связи. Кроме того, пассажирские платформы привели в соответствие с современными стандартами, заменили покрытие прилегающей территории, выполнили благоустройство и озеленение.

Фото: акимат Акмолинской области

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. Если раньше санитарные комнаты находились в подвальном помещении, что создавало неудобства для пожилых людей и пассажиров с инвалидностью, то теперь они расположены на первом этаже. Также в здании установили современные лифты и модернизировали кассовую зону.

Проведенные работы особенно важны для Щучинско-Боровской курортной зоны, где ежегодно растет поток отдыхающих. Сегодня железнодорожный комплекс способен единовременно принять до 300 человек. В среднем ежедневно через него проходят около 1,5 тысячи пассажиров, а в разгар летнего сезона этот показатель превышает две тысячи человек в сутки.

Фото: акимат Акмолинской области

Реализация проекта стала очередным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Акмолинской области. Современный вокзал не только обеспечит более высокий уровень комфорта для жителей и гостей региона, но и будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала Бурабайского района, ежегодно принимающего тысячи путешественников со всего Казахстана и из-за рубежа.