Обновленная преамбула Конституции отражает выбор зрелого государства — Айдос Сарым

По его словам, в преамбуле будущего Основного закона заложены сильные идейно-идеологические тезисы, предложенные Президентом. Она, как отметил депутат, отражает не только исторический путь, пройденный страной, но и цели, устремления и видение будущего Казахстана.

— Прежняя преамбула, честно скажем, отражала реалии только-только созидаемого государства и общности. Нынешняя — это ответственный и сильный выбор состоявшегося государства. Это выбор зрелого, ответственного общества, которое смотрит вперед и устремлено в будущее. Об этом много говорилось в этом зале и на этой трибуне. Но преамбула Конституции — это не то же, что и предисловие к книге. Это идейная основа, моральный ориентир и идеологический императив всего документа. По сути, преамбула в очень сжатом виде, спрессованном до десятка строчек, отражает всё то, что мы наработали в течение полугода совместной работы, если за точку отсчета взять Послание Президента, — отметил он.

В этой связи депутат напомнил, что предлагаемые изменения затрагивают 77 статей Конституции, что составляет более 80% её текста. По его мнению, при таком масштабе обновления корректно и уместно ставить вопрос о принятии новой Конституции.

Напомним, преамбула Конституции Казахстана получит полностью новую редакцию учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов.