Преамбула Конституции Казахстана получит полностью новую редакцию

Он отметил, что преамбулу Основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов.

По его словам, в ней зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции. Отражена миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, определяющие общественные ориентиры.

— В проекте определяется статус государства — Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, — сказал Бакыт Нурмуханов.

Он подчеркнул, что в разделе «Основы конституционного строя» отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы.

Вместе с тем, по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.

При этом Бакыт Нурмуханов отметил, что с учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством. Также совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие.