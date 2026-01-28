РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:41, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Преамбула Конституции Казахстана получит полностью новую редакцию

    В Конституции РК предлагается полностью обновить преамбулу и усовершенствовать нормы о взаимодействии государства и религии. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Преамбула Конституции Казахстана получит полностью новую редакцию
    Кадр из видео

    Он отметил, что преамбулу Основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов.

    По его словам, в ней зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции. Отражена миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, определяющие общественные ориентиры.

    — В проекте определяется статус государства — Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, — сказал Бакыт Нурмуханов.

    Он подчеркнул, что в разделе «Основы конституционного строя» отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы.

    Вместе с тем, по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.

    При этом Бакыт Нурмуханов отметил, что с учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством. Также совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие.

