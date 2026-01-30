РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:01, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Обновленная Конституция: названия Ұлттық Құрылтай и Халық Кеңесі останутся на казахском языке

    Названия государственных органов в обновленной Конституции необходимо сохранять исключительно на казахском языке. Об этом заявила член Общественного совета города Алматы Анар Фазылжан на пятом заседании комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Обновленная Конституция: названия Ұлттық Құрылтай и Халық Кеңесі останутся на казахском языке
    Фото: Конституционный суд РК

    — Поддерживаю предложение разрабатывать проект Основного закона одновременно на казахском и русском языках. При этом считаю важным, чтобы и в русском тексте Конституции наименования «Ұлттық Құрылтай» и «Халық Кеңесі» были указаны на казахском языке. Поскольку названия высших представительных органов, обладающих правом законодательной инициативы, должны формироваться в общественном сознании в одном языке и одном понятийном поле. В нашей нынешней практике, к примеру, наименование нижней палаты — Мәжіліс — также используется в варианте на государственном языке. Поэтому логичным продолжением этой практики считаю закрепление названий «Ұлттық Құрылтай» и «Халық Кеңесі» в других языках без перевода, в казахской версии, — отметила она.

    Фазылжан также подчеркнула важность баланса между свободой и ответственностью, закрепленного в Основном законе. По ее словам, статьи 12 и 20 Конституции обеспечивают защиту свободы слова, научного, технического, художественного и иного творческого самовыражения, при этом свобода всегда должна быть ограничена ответственностью.

    — Там, где есть свобода, есть и развитие, и цивилизация. Но свобода не может носить абсолютный характер — без ограничений нарушается баланс. Поэтому в указанных статьях предусмотрены положения об ответственности: в них закреплено, что реализация прав и свобод не должна нарушать права других лиц, противоречить системе духовно-нравственных ценностей общества, посягать на честь и достоинство человека и общественный порядок. Тем самым наш Основной закон бережно сохраняет равновесие между свободой и ответственностью. Лично я, как специалист в области гуманитарных наук, особенно поддерживаю то, что ключевым элементом этого баланса является система духовно-нравственных ценностей, — подчеркнула она.

    Член Общественного совета выразила уверенность, что нормы обновленной Конституции создадут условия для формирования справедливого и ответственного общества в научной, культурной и общественной жизни, а также будут способствовать укреплению правовой культуры страны и формированию единого образа государственных органов.

    Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

    Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.

     

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают