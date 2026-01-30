Обновленная Конституция: названия Ұлттық Құрылтай и Халық Кеңесі останутся на казахском языке

— Поддерживаю предложение разрабатывать проект Основного закона одновременно на казахском и русском языках. При этом считаю важным, чтобы и в русском тексте Конституции наименования «Ұлттық Құрылтай» и «Халық Кеңесі» были указаны на казахском языке. Поскольку названия высших представительных органов, обладающих правом законодательной инициативы, должны формироваться в общественном сознании в одном языке и одном понятийном поле. В нашей нынешней практике, к примеру, наименование нижней палаты — Мәжіліс — также используется в варианте на государственном языке. Поэтому логичным продолжением этой практики считаю закрепление названий «Ұлттық Құрылтай» и «Халық Кеңесі» в других языках без перевода, в казахской версии, — отметила она.

Фазылжан также подчеркнула важность баланса между свободой и ответственностью, закрепленного в Основном законе. По ее словам, статьи 12 и 20 Конституции обеспечивают защиту свободы слова, научного, технического, художественного и иного творческого самовыражения, при этом свобода всегда должна быть ограничена ответственностью.

— Там, где есть свобода, есть и развитие, и цивилизация. Но свобода не может носить абсолютный характер — без ограничений нарушается баланс. Поэтому в указанных статьях предусмотрены положения об ответственности: в них закреплено, что реализация прав и свобод не должна нарушать права других лиц, противоречить системе духовно-нравственных ценностей общества, посягать на честь и достоинство человека и общественный порядок. Тем самым наш Основной закон бережно сохраняет равновесие между свободой и ответственностью. Лично я, как специалист в области гуманитарных наук, особенно поддерживаю то, что ключевым элементом этого баланса является система духовно-нравственных ценностей, — подчеркнула она.

Член Общественного совета выразила уверенность, что нормы обновленной Конституции создадут условия для формирования справедливого и ответственного общества в научной, культурной и общественной жизни, а также будут способствовать укреплению правовой культуры страны и формированию единого образа государственных органов.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.